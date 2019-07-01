Метеоролог: 2 июля температура воздуха в Молдове поднимется выше 35 градусов

О том, как долго продержится убийственная жара в стране рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова начальник Метеорологического центра Государственной гидрометеорологической службы Лидия Трещило.

Минувшая неделя ознаменовалась аномально высокими температурами, накрывшими большую часть Западной Европы.

В Мадриде температура установилась на уровне 41 градуса, в Берлине и Риме — 36-38 градусов. Во Франции был побит температурный рекорд, в пятницу, 28 июня, rjulf столбик термометра в городе Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны поднялся до 44,3 градусов по Цельсию.

Досталось и Молдове. Температура воздуха в последнюю неделю июня превышала норму на 3-4 градуса.

Правда, к концу недели погода подарила облегчение в виде небольшого похолодания. Но, судя по всему, мы возвращаемся в "температурный ад".

"У нас желтый код метеоопасности в связи с жарой объявлен только на первое и второе июля, когда максимальная температура воздуха повысится до 33-35 градусов. Второго июля есть вероятность того, что будет и выше", - рассказала метеоролог в эфире программы "Экспертиза".

В середине недели вновь немного похолодает, температура воздуха будет колебаться в районе 23-28 градусов. Но это продлится недолго. К 8 июля столбики термометров вновь поднимутся выше 30 градусов. Как говорят синоптики, так будет продолжаться весь июль.

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