Эксперт: вот как затронет Молдову глобальный экономический кризис

Большинство аналитиков прогнозируют начало глобального экономического кризиса уже к концу этого года. По убеждению экспертов, мировая экономика начала демонстрировать признаки замедления, фондовые рынки покатились вниз, а экономисты объявили о завершении роста.

Как считает экономист-международник, эксперт РИСИ Вячеслав Холодков, кризис связан, прежде всего, с нерешенностью ряда проблем после глобального кризиса 2008-2009 годов. Государства Запада эти проблемы просто заморозили, но не решили.

Кризис затронет крупные державы – такие, как США и Китай, развернувшие торговую войну, которая также могла стать катализатором глобального экономического потрясения. Это не означает, что кризис не затронет Молдову, несмотря на ее ограниченную экономику и незначительные финансовые вливания.

"Если будет глобальный кризис, то, естественно, он повлечет за собой сокращение рабочих мест. А все-таки, в основном, Молдова сводит платежный баланс за счет поступлений гастарбайтеров из России – примерно 350 тысяч, примерно столько находятся в европейских странах", - отметил Вячеслав Холодков в эфире программы "Экспертиза".

Сокращение деловой активности и в России, и в ЕС ударит по молдавским трудовым мигрантам. Они будут вынуждены или вернуться домой, или просто потеряют работу.

"К сожалению, внешнеторговый баланс у Молдовы традиционно отрицательный. Поэтому до сих пор она компенсировала отрицательный баланс во внешней торговле путем переводов из-за рубежа трудовых мигрантов. Но мировой кризис ударит по рынку труда, и эти переводы резко сократятся - вот в этом главная опасность для Молдовы", - заключил собеседник.

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