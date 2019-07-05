Кырнац: отставные судьи КС рискуют остаться не только без пособия, но и пенсии

Доктор хабилитат права, профессор Теодор Кырнац прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова возможное получение финансового вознаграждения судьями Конституционного суда, которые подали в отставку после того, как их действия были признаны "беспрецедентными" и"противоречащими Конституции".

Согласно Закону о Конституционном суде, ушедший в отставку судья КС имеет право на получение пособия по увольнению в размере трех должностных окладов. Как пишут молдавские СМИ, учитывая ежемесячную заработную плату судей, которая, согласно декларации об имуществе магистратов, превышает 22000 леев, отставка всего состава КС обойдется казне почти в полмиллиона леев.

По словам доктора хабилитат права, профессора Теодора Кырнац, судьи, действительно, могут претендовать на финансовое вознаграждение, которого, впрочем, они могут лишиться в случае, если суд вынесет решение о том, что их действия в качестве магистратов КС противоречили законодательству Республики Молдова.

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"Если будет открыто уголовное дело об участии в узурпации власти судей Конституционного суда и некоторых членов правительства, будет приговор судебной инстанции, который вступит в силу. На основании этого приговора все, что получили эти судьи, которые ушли в отставку и получили премию, будет отменено. В принципе, им отменяют и пенсию, которая была им начислена за работу в качестве судьи", - сказал эксперт в эфире программы "Экспертиза".

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Венецианская комиссия признала факт нарушений со стороны Конституционного суда республики. В частности, судьи нарушили Конституцию, инициировав процедуру отстранения от должности президента Молдовы с наделением премьер-министра правом на подписание указа о роспуске парламента. Также установлено, что парламент не мог быть распущен до 10 июня, а не до 7 числа, как озвучили в КС.

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