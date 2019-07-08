Холодков: грядущий глобальный кризис изменит мир до неузнаваемости

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Вячеслав Холодков рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, как прогнозируемый экономический кризис повлияет на мировую экономику, и кто выйдет из него победителем.

Большинство аналитиков прогнозируют начало глобального экономического кризиса уже к концу этого года. По убеждению экспертов, мировая экономика начала демонстрировать признаки замедления, фондовые рынки покатились вниз, а экономисты объявили о завершении роста.

По словам эксперта РИСИ Вячеслава Холодкова, любой кризис – это попытка революционным, хирургическим путем решить дисбалансы, накопившиеся в мировой экономике. Когда они доходят до критической точки, происходит революционный толчок, который называется кризисом.

Но у любого кризиса, отмечает эксперт, есть как начало, так и конец, и не всегда плохой. Грядущая депрессия станет серьезной встряской для экономик ведущих стран мира, которая приведет к изменению баланса сил на мировой арене.

Первый месяц: что удалось и что не удалось новой власти>>>

"Будет иметь преимущество та страна, которая развивает новые технологии, и преимущество большое, в этом смысле, у китайцев. В позапрошлом году китайские ученые и инженеры зарегистрировали 1 миллион 300 тысяч патентных заявок, а американские - всего 605 тысяч. В Huawei, к примеру, половина из 180 тысяч работников ведет научные разработки. Программа Китая "2025" вызвала приступ бешенства в Америке, которая пытается ее остановить", - сказал Холодков в эфире программы "Экспертиза".

Второе преимущество Китая перед США – это сильная роль государства, которое имеет рычаги воздействия на экономику в том числе, если она попадет под влияние мирового кризиса, считает собеседник.

"Есть такое понятие, как мобилизационная экономика – это когда государство резко увеличивает влияние на экономику, чтобы резко вывести ее из кризиса. У Китая, по сравнению с США и Западной Европой, огромное преимущество в этом плане", - добавил он.

Именно поэтому эксперт уверен, что эпицентр грядущего кризиса будет находиться где угодно, но только не в Китае. Но вот выиграет от этого кризиса, в первую очередь, Поднебесная.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK