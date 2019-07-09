Мидриган: генпрокурора можно отправить в отставку в два счета

О двух шагах, которые должны сделать депутаты парламента, чтобы отправить в отставку генерального прокурора страны, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал бывший прокурор, юрист Павел Мидриган.

Президент Молдовы Игорь Додон предоставил генеральному прокурору республики Эдуарду Харунжену 5-6 дней для добровольной отставки.

Он сообщил, что если этого не произойдет, то будут предприняты "другие меры", в частности, может быть изменен закон о прокуратуре таким образом, чтобы освободить этот пост.

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Харунжен отказался раскрывать свои дальнейшие действия, а в понедельник стало известно о его экстренной госпитализации. В этот же день Игорь Додон сообщил на своей персональной станице в Facebook, что на вторник запланировано заседание парламента, на котором депутаты инициируют процедуру отстранения Эдуарда Харунжена от должности генерального прокурора.

По мнению юриста Павла Мидригана, отставку Харунжена можно осуществить "в два шага".

"Сначала нужно приостановить его полномочия и начать расследование, парламент мог бы создать специальную комиссию, чтобы выяснить, всегда ли генпрокурор давал адекватные указания", - отметил Мидриган в эфире программы "Экспертиза".

Также, по мнению юриста, необходимо разобраться, всегда ли Харунжен поступал в соответствии с присягой, которую давал при вступлении в должность.

Нарушение присяги – это серьезное обвинение, которое может стоить поста нынешнему генпрокурору, уверен собеседник.

В любом случае, необходимо провести расследование деятельности Харунжена на этом посту, и в случае выявления отклонений от закона, завести уголовное дело. Это и должно являться главным основанием для отставки.

"Эта проверка в отношении генерального прокурора может длиться месяц-два-три, но она может привести к возбуждению уголовного дела в отношении генерального прокурора. Это специальная процедура, она предусмотрена законом, но для этого нужны четкие доказательства", - добавил он.

Но вот чего не стоит делать, уверен Мидриган, это увольнять генпрокурора без суда и следствия, делать это неправильно, как бы ни было велико желание депутатов.

"Первое, что сделает генеральный прокурор - обжалует это решение в Конституционном суде, потому что он был назначен на основании конкурса. Ведь тогда Высший совет прокуроров провел конкурс в духе европейской реформы прокуратуры. Поэтому нельзя этого делать без конкретных и веских оснований", - добавил собеседник.

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