Жук: предпосылок для развала альянса ПСРМ-ACUM не будет до зимы

О том, как долго продлится союз социалистов и акумовцев, и что может стать причиной для их разлада - в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук.

Политический кризис в Молдове был преодолен 8 июня после того, как было объявлено о создании в стране правящего альянса, в который вошли Партия социалистов и блок ACUM.

Депутаты политических партий подписали соглашение о сотрудничестве, не скрывая, что документ носит временный характер.

Эта приставка "временное" и стала основанием для многочисленных вопросов, связанных с тем, как долго продлится ситуативный союз. Как считает политолог Виктор Жук, пока на совместном пути социалистов и акумовцев не заметно никаких препятствий, соглашение о деолигархизации страны выполняется, никаких особых волнений не замечено, однако никто не обещал благоприятные летные условия в дальнейшем.

"На данный момент не существует никаких предпосылок для развала альянса между социалистами и блоком ACUM. Первым серьезным барьером станут местные выборы 20 октября. Но я более, чем уверен, что стороны договорятся - социалисты обратят свое внимание на север и юг Молдовы, а блок ACUM будет в центре", - сказал политолог в эфире программы "Экспертиза".

Настоящим испытанием на прочность станет борьба за кресло генерального примара Кишинева, уверен собеседник, ведь для каждой из сторон взятие этого бастиона – давно принципиальный вопрос.

"Если стороны будут серьезно относиться к этой должности, то борьба будет проходить по законам жанра. Я думаю, что стороны договорятся – примэрия блоку ACUM, а президентские выборы – социалистам. Но оснований говорить, что блок социалистов и ACUM исчерпал себя, не будет до конца года", - подчеркнул он.

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