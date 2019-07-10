15:19 10 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.01
  • USD17.86
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.70
Поиск
Виктор Жук
© Sputnik / Miroslav Rotari

Жук: предпосылок для развала альянса ПСРМ-ACUM не будет до зимы

Экспертиза
Получить короткую ссылку
125 0 0

О том, как долго продлится союз социалистов и акумовцев, и что может стать причиной для их разлада - в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук.

Политический кризис в Молдове был преодолен 8 июня после того, как было объявлено о создании в стране правящего альянса, в который вошли Партия социалистов и блок ACUM.

Виктор Мокану
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мокану: почему люди поддерживают альянс идеологически разных ПСРМ и ACUM

Депутаты политических партий подписали соглашение о сотрудничестве, не скрывая, что документ носит временный характер. 

Эта приставка "временное" и стала основанием для многочисленных вопросов, связанных с тем, как долго продлится ситуативный союз. Как считает политолог Виктор Жук, пока на совместном пути социалистов и акумовцев не заметно никаких препятствий, соглашение о деолигархизации страны выполняется, никаких особых волнений не замечено, однако никто не обещал благоприятные летные условия в дальнейшем.

"На данный момент не существует никаких предпосылок для развала альянса между социалистами и блоком ACUM. Первым серьезным барьером станут местные выборы 20 октября. Но я более, чем уверен, что стороны договорятся - социалисты обратят свое внимание на север и юг Молдовы, а блок ACUM будет в центре", - сказал политолог в эфире программы "Экспертиза".

Настоящим испытанием на прочность станет борьба за кресло генерального примара Кишинева, уверен собеседник, ведь для каждой из сторон взятие этого бастиона – давно принципиальный вопрос.

"Если стороны будут серьезно относиться к этой должности, то борьба будет проходить по законам жанра. Я думаю, что стороны договорятся – примэрия блоку ACUM, а президентские выборы – социалистам. Но оснований говорить, что блок социалистов и ACUM исчерпал себя, не будет до конца года", - подчеркнул он.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Эксклюзив Sputnik Молдова: Гречаная о том, сколько быть соглашению ПСРМ-ACUM
Союз ПСРМ и ACUM - как долго продержится коалиция народного согласия
Теги:
Виктор Жук


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Невесты в свадебных платьях приняли участие в веселом забеге - фото
Художник-аутист
Художник-аутист и его инсталляция "Я тут. Я с тобой"
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах: официальный рейтинг

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться