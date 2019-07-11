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Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Miroslav Rotari

Ионицэ: подсчитано, сколько денег мы теряем из-за пробок

Экспертиза
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О том, почему в Молдове самые дорогие парковки и каковы финансовые потери из-за автомобильных пробок, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ.

Парковка в центре Кишинева для многих автовладельцев часто превращается в непосильную задачу. Парковочных мест на всех желающих не хватает, люди ставят машины прямо на дороге, сужая проезжую часть, образуются пробки, а вместе с ними и финансовые потери. 

Парковочные барьеры
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По подсчетам IDIS Viitorul, за час на одном километре дорог из-за пробок образуются потери в 10 тысяч леев. Экономист Вячеслав Ионицэ объясняет – все потому, что на наиболее загруженных центральных артериях столицы, к примеру на улице Бэнулеску-Бодони, из трех полос работает только одна – остальные две забиты припаркованными машинами.

"Знаете ли вы, что строительство одного квадратного метра асфальта стоит в десятки раз дороже, чем одного квадратного метра парковки, потому что поставил плитку - и вот тебе парковка, а чтобы построить один метр дороги – это совсем другие расходы", - рассказал Ионицэ в эфире программы "Экспертиза".

Получается, что в Молдове, где паркуются в основном на проезжей части, самые дорогие стоянки - это первый вывод, который напрашивается в создавшейся ситуации. Второй заключается в том, что пока они будут доступны, никто не будет заинтересован в строительстве специализированных парковочных мест.

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