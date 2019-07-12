Тампиза: за пять лет Госплан СССР выделил Кишиневу более миллиарда долларов

О развитии Кишинева в восьмидесятых годах и о том, почему так и не было построено столичное метро в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал бывший ответственный работник Госплана МССР, экс-вице-премьер, министр экономики и финансов Молдовы Константин Тампиза.

Константин Тампиза в восьмидесятые годы возглавлял кишиневский Госпплан, а это значит, что именно он отвечал за планирование и развитие города. Восьмидесятые годы, вспоминает он, были самыми активными в этом отношении.

В Кишиневе строились предприятия, а вместе с ними жилые микрорайоны с собственной инфраструктурой – больницами, поликлиниками, школами и детскими садами. На все это нужны были деньги, выбивать которые Константин Тапиза ездил в Москву, благо что в Госплане СССР были налажены хорошие отношения.

Вообще к молдаванам в советской столице всегда относились с особой теплотой. То ли влияло особое отношение к республике Леонида Брежнева, то ли дар виноделия. Так или иначе, но именно Молдавия стала первой республикой СССР, специально для которой было принято постановление Совета министров СССР по развитию столицы.

"В Госплане очень любили разумный подход, поэтому мы просили то, что объективно. Мы представили объективную картину ситуации города, обозначили проблемы и нас послушали. Нам выдали 880 миллионов рублей", - рассказал Тампиза в эфире программы "Экспертиза".

Речь идет о плане по развитию Кишинева с 1985 по 1990 год. Тогда, по официальному курсу, доллар стоил 67 копеек. Получается, что всего за одну пятилетку объем капиталовложений составил более 1 миллиарда 313 миллионов долларов США – в нынешних условиях сумма фантастическая.

Поэтому строили много и быстро. 1986 год стал рекордным – тогда было построено 675 тысяч квадратных метров жилья, это более 12,5 тысяч квартир.

Но вот план по строительству метро так и не удалось реализовать, вспоминает собеседник.

"Планировалось запустить скоростной трамвай или наземное метро по нижней части города, когда-то там трамваи были. Нам поставили эту задачу, но была норма - метро могло строиться при населении не менее одного миллиона человек", - добавил он.

Тогда население Кишинева составляло 736 тысяч человек, до нормы не дотягивали. Переубедить центральный Госплан не удалось, несмотря на то, что молдавская столица активно разрасталась.

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