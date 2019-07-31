Тампиза: Кишинев стоит на ползучих холмах в сейсмической зоне

В восьмидесятые годы планирование и развитие Кишинева осуществлялось, исходя из сейсмичности микрорайонов, сегодня игнорирование этих требований иногда приводит к печальным результатам, рассказал бывший ответственный работник Госплана МССР, экс-вице-премьер, министр экономики и финансов Молдовы Константин Тампиза.

В Кишиневе есть районы, где можно размещать только здания, которые выдерживают 7-8 баллов. Из-за сейсмической активности, а также из-за того, что многие участки располагаются как раз в оползневой зоне, необходимо соблюдать повышенные меры безопасности.

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На территориях повышенной сейсмичности строились большие монолитные дома, поскольку только такие здания могли выдержать сильное землетрясение, и только они могли устоять в оползневой зоне.

"Огромная проблема молдавской столицы – это те самые холмы, на которых построен Кишинев (город семи холмов, как говорят некоторые, сравнивая Кишинев с Римом). Но оказывается, все эти холмы ползучие. И в Кишиневе был целый проект противооползневых мероприятий", - заявил Тампиза в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Игнорирование этих угроз оборачивалось крайне неприятными последствиями для владельцев домов в этих районах. Тампиза вспомнил, что один его знакомый построил себе дом на участке, который располагался на берегу бывшего Комсомольского озера, в микрорайоне, который считался элитным.

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"Я увидел его дом и сказал, что тут мы должны были завершить противооползневые мероприятия, но не завершили, поэтому у него будут проблемы с домом. И я был прав, года через три дом начал "ползти". Там сильные оползни, и надо было укреплять почву", - отметил Тампиза.

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