Тампиза: трудовая миграция – это проблема, а не спасение для экономики

Незанятые граждане Молдовы трудоспособного возраста, живущие на средства, присылаемые родственниками из-за рубежа, – это один из самых показательных примеров нездорового общества, полагает бывший ответственный работник Госплана МССР, экс-вице-премьер, министр экономики и финансов Молдовы Константин Тампиза.

Нетрудоустроенная молодежь, чьи родители работают за границей и присылают деньги домой, -грустная реальность для Молдовы, отметил Тампиза в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова. Деньги трудовых мигрантов приводят к тому, что в стране появилось довольно много молодых людей, не нацеленных на работу, не пытающихся ее искать, а привыкших только развлекаться за родительские деньги.

"Посмотрите, сегодня самые прибыльные заведения с точки зрения бизнеса – это бары. Бары всегда заполнены. Я иногда удивляюсь, откуда столько денег у людей? Вот вам и ответ. Зачем молодежи работать за 200-300 евро, когда она живет на присылаемые родителями деньги? Вот в чем проблема", - заявил Тампиза.

По его мнению, граждане должны создавать блага, а не требовать их. Государство должно гражданам только создать условия для работы, а задача граждан – быть созидателями.

"А когда ты не работаешь, а в расцвете сил сидишь в баре – это аморально. Вот с этого надо начинать, развивать все те структуры, которые выводят индивидуума из этой среды. Надо развивать спорт, развивать площадки. Дайте человеку среду, чтобы он развивался, и тогда мы будем иметь здоровое общество", - заключил Тампиза.

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