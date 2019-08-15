Эксперт: являются ли молдаване самой пьющей нацией в Европе

По данным Всемирной организации здравоохранения, Молдова находится на первом месте в списке самых пьющих стран Европы. Ежегодное потребление чистого алкоголя на душу населения в нашей

стране, по подсчетам ВОЗ, составляет более 15 литров в год на душу населения. Стоит ли доверять подобным рейтингам и действительно ли молдаване самая пьющая нация среди европейцев?

"Когда я впервые увидел этот рейтинг, я сразу взялся за подсчеты. Я подсчитал те вина, которые мы производим и в промышленных, и в домашних условиях, подсчитал даже производство самогона. И все равно не вышел на те цифры, что дает эта организация", - сообщил Лука в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

По его мнению, всерьез никто из специалистов ВОЗ не занимался анализом полученных данных, непонятно, как вообще были получены эти цифры. Как заявил эксперт, вряд ли эти подсчеты отражают реальную картину.

"Мне кажется, есть какой-то "подковерный" интерес в этих рейтингах. Сколько у нас виноградников в подсобных хозяйствах, известно. Можно легко подсчитать, сколько получается вина с этих виноградников, потом перевести на спирт. Дальше берем наши северные районы, где растет сахарная свекла, и тоже можно подсчитать примерно, сколько самогона производится. Если все это сложить, получается цифра намного меньшая, чем те, которые показывают различные зарубежные рейтинги", - заключил Лука.

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