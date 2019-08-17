Mishel Dar и Юлия Ильенко рассказали о дуэте и о съемках клипа в Молдове

Mishel Dar в нашей стране впервые и прилетел он сюда не случайно, решив именно в Молдове снять видеоклип на песню Tears, которую сам и написал. Но композицию дополняет женский вокал юной бельчанки Юлии Ильенко.

Как появился молдавско-российский дуэт? Почему российский исполнитель приехал в Молдову снимать клип? О чем песня Tears? С какими сложностями приходится сталкиваться на площадке, и как справиться с огромной разницей температуры воздуха между Москвой и городами нашей республики? Когда аудитория услышит песню и увидит саму видеоработу, ради которой певец прилетел в Молдову?

О первых впечатлениях, молдавском гостеприимстве и о молдавско-российской дружбе рассказали исполнители в эфире радиостудии Sputnik.

Ведущие передачи экспертиза: Валериу Реницэ и Яна Захарова.

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