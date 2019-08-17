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Юлия Ильенко и Mishel Dar
© Sputnik / Miroslav Rotari

Mishel Dar и Юлия Ильенко рассказали о дуэте и о съемках клипа в Молдове

Экспертиза
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Слушайте полную версию передачи "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова, гостями которой стали российский певец Mishel Dar и бельчанка Юлия Ильенко.

Mishel Dar в нашей стране впервые и прилетел он сюда не случайно, решив именно в Молдове снять видеоклип на песню Tears, которую сам и написал. Но композицию дополняет женский вокал юной бельчанки Юлии Ильенко.

Российский артист выбрал север Молдовы для съемок своего клипа
© Sputnik / Yana Zaharova
Российский артист выбрал север Молдовы для съемок своего клипа – видео

Как появился молдавско-российский дуэт? Почему российский исполнитель приехал в Молдову снимать клип? О чем песня Tears? С какими сложностями приходится сталкиваться на площадке, и как справиться с огромной разницей температуры воздуха между Москвой и городами нашей республики? Когда аудитория услышит песню и увидит саму видеоработу, ради которой певец прилетел в Молдову?

О первых впечатлениях, молдавском гостеприимстве и о молдавско-российской дружбе рассказали исполнители в эфире радиостудии Sputnik.

Ведущие передачи экспертиза: Валериу Реницэ и Яна Захарова.

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