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Денис Руденко
© Photo : Школа сомелье WineJet

Руденко: молдавское вино – не элитное, но достойный продукт за свои деньги

Экспертиза
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Массовый российский потребитель не знает, или забыл, или никогда не пробовал лучших вин, которые производятся в Молдове, заявил российский винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко в эфире передачи "Утро на Sputnik’e".

В Молдове существует большое количество очень хорошо сделанных вин, которые в России кроме пары специалистов никто не знает. Молдавское вино, когда-то достаточно широко представленное на российском рынке, сейчас многими россиянами забыто и вынуждено вновь бороться за место на российских прилавках.

"Когда я написал в своем блоге о молдавских винах, которые есть на российском рынке, очень многие отзывались, что купили по моей рекомендации интересные вина, за свои деньги вообще замечательные", - отметил Руденко.

Вина, произведенные в совхозе Чумаст, удостоены премий на международных выставках.
© Sputnik / Фред Гринберг
Время подлинной славы молдавского вина
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По словам эксперта, молдавские виноделы вполне способны предложить качественный продукт в средней ценовой категории. Нет смысла сравнивать вина из разных стран, если не указывать ценовой сегмент этого вина, заявил эксперт, поскольку нет такого понятия, как единое качество французского вина, или испанского, или любого другого.

В любой стране всегда существуют самые дешевые базовые вина, которые продаются по одному евро за литр. Такие вина можно производить абсолютно в любой стране, и они производятся.

"Существует средний ценовой сегмент – 5-6 евро за бутылку. Это вина, которые требуют определенного подхода и соблюдения технологии. И есть вина уважаемые, респектабельные, не меньше 10-15 евро за бутылку. Такие вина производятся в странах, которые достаточно хорошо владеют винодельческими технологиями, и вот на этом уровне Молдове, конечно, есть, что предложить из вин в среднем ценовом диапазоне", - сообщил Руденко.

Здоровая конкуренция: вытеснит ли молдавское вино с российских полок грузинское
© Sputnik /
Здоровая конкуренция: вытеснит ли молдавское вино с российских полок грузинское

Ну и, наконец, существуют вина категории luxury, рассказал сомелье. Это вина высочайшего класса, с огромной многолетней выдержкой, коллекционного формата, цены на которые начинаются от 100 евро за бутылку.

"Такие вина делаются в респектабельных регионах, с детально изученными природными характеристиками, с сильной академической школой виноделия, где есть серьезные национальные институты вина, университеты, где преподают самые современные технологии виноделия, существуют государственные институты контроля качества вин. В этом отношении у Молдовы таких вин пока что нет, но эта беда всех стран Восточной Европы", - подчеркнул Руденко.

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