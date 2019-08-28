Эксперт: большая часть домашнего вина в Молдове – это некачественный продукт

Насколько реально изготовить в домашних условиях качественное вино, и можно ли среди продукции, изготавливаемой в крестьянских хозяйствах, встретить хорошее вино, рассказал винный эксперт, основатель школы сомелье в Молдове Николай Лука.

Основная масса домашнего вина не соответствуют тем параметрам, которым должны отвечать качественные вина. В домашних условиях можно изготавливать хорошие вина, но для этого нужны определенные усилия. Об этом сообщил эксперт в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

"Есть определенные технологические секреты – каким должен быть виноград, как он должен проходить стадию первичной обработки. У нас в домашних хозяйствах это не соблюдается повсеместно. Нет культуры производства вина", - отметил Лука.

Сомелье рассказал, что виноделие – сложный процесс, которому надо уделять достаточно много времени. Однако в период, когда надо собирать виноград и заниматься производством вина, крестьяне решают попутно и другие проблемы. Как раз в этот же период созревает кукуруза, другие культуры, и крестьянин занимается прежде всего ими.

Виноделие в списке необходимых хозяйственных работ стоит далеко не на первом месте, сначала делается то, от чего зависит выживание хозяйства. Производство вина часто откладывается на последний момент. А отсрочка на две-три недели приводит к тому, что получается не качественное вино, а винный уксус. К весне то, что будет в бочке, вообще уже нельзя назвать вином.

"Однако есть люди, которые увлечены этим делом, заинтересованы, и почти воспроизводят те технологические процессы, которые соблюдаются на винзаводах. И даже могу сказать, что многие малые винодельни основали люди, которые начинали с домашнего производства, а сейчас они уже присутствуют на рынке с очень хорошим вином", - поделился Лука.

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