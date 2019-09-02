Руденко: малым производителям недорогого вина будет все труднее выживать

Почему дорожает вино и что ждет небольшие винодельни Молдовы – на этот вопрос ответил винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко.

Вопрос перепроизводства вина актуален не только для Молдовы, подобная ситуация наблюдается во всем мире. Особенно остро этот вопрос касается самых простых, базовых столовых вин, заявил Руденко в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

"Стоимость производства этих вин, к особому сожалению малых производителей, растет, потому что малый производитель не успевает выдерживать темпы роста в соответствии с инфляцией. Ситуация такова, что под производство взят кредит, его надо возвращать, а вино так быстро не продается", - сообщил Руденко.

У производителя в этом случае, как объяснил эксперт, есть только два пути: либо повышать цены, либо свернуть производство. Поэтому цены на винную продукцию неизбежно будут расти, так как производство вина – достаточно затратный и трудоемкий процесс, а для успешного функционирования такого бизнеса виноделы вынуждены брать кредиты.

"Я в этом году посетил одну из виноделен Испании, которая производит несколько сотен миллионов литров вина. Представьте: непрерывно работающие 10 автоматических прессов, емкости для хранения вина объемом в миллион литров каждая. Такие предприятия до сих пор способны предлагать потребителю вино по цене 1 евро за литр", - рассказал эксперт.

Малым производителям, у которых нет таких возможностей, не остается в этой ситуации ничего иного, как уходить в премиум-сегмент, поскольку им не выдержать конкуренции с подобными заводами-гигантами.

"Я боюсь, что эта тенденция сохранится, и малым производителям придется либо уходить в производство более дорогого продукта, либо наращивать объемы, выходить на другой уровень, становиться крупным предприятием", - подытожил эксперт.

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