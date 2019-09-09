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Ион Дрон
© Sputnik / Miroslav Rotari

Дрон: нет политической воли провести настоящую реформу юстиции

Экспертиза
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В Молдове никто не хочет лично взять ответственность за проведение реформы, считает адвокат Ион Дрон .

Председатель общественной организации "Центр инициатив и мониторинга органов государственной власти" адвокат Ион Дрон в эфире радиостудии Sputnik рассказал, как удалось успешно провести реформу юстиции в Литве, где ему пришлось тесно общаться с председателем Верховного суда и главой Минюста этой страны.

Десять авторитетнейших представителей органов правопорядка Литвы обратились к парламенту этого государства с запросом, в котором объяснили, что знают, как именно провести реформу юстиции. Юристы заявили, что для внедрения этой реформы необходима лишь политическая воля - весь пакет документов они разработают, а депутатам нужно только утвердить их, не вмешиваясь в процесс подготовки. Парламент ответил им в конце концов согласием, но законодатели попросили юристов открыто, публично взять на себя всю ответственность за исход реформы. На том и порешили.

В Молдове никто не хочет лично взять на себя ответственность за проведение реформы, считает Дрон.

"Как руководитель нашей общественной организации, готов взять на себя ответственность за проведение реформы, лично подписаться за ее успех или неуспех! Недавно я общался с депутатом из парламентской оппозиции, и он спросил, почему я не участвую в конкурсах на разные государственные должности, где бы я смог подставить плечо для внедрения реформы юстиции. Я ему ответил: Разве не видно, что на организованных государством конкурсах за высокие должности, просто дурят людей. Участвовать в таких конкурсах – себя не уважать!", - отметил собеседник.

По его словам, у нынешних представителей власти нет политической воли провести настоящую реформу юстиции. 

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