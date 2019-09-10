Яковенко: дышать чистым воздухом - наше право

Руководитель Движения за устойчивое развитие GREEN MOLDOVA Аннаслав Яковенко говорит о возбуждении уголовных дел Генеральной прокуратурой по факту загрязнения воздуха в столице Молдовы.

Руководитель Движения за устойчивое развитие GREEN MOLDOVA Аннаслав Яковенко утверждает, что будет внимательно наблюдать за двумя уголовными делами, возбужденными Генеральной прокуратурой по факту загрязнения воздуха в столице республики, вследствие чего кишиневцы несколько недель подряд чувствуют невыносимый запах.

Следствие, по словам Яковенко, проверяет две гипотезы: первая - загрязнение воздуха со стороны промышленных предприятий, вторая – неэффективная деятельность АО Apă-Canal Chişinău.

Некоторые предприятия по производству спиртных изделий уже подверглись ряду следственных мероприятий.

GREEN MOLDOVA считает, что к ухудшению ситуации в экологической области привела и крупная ошибка при реформе центральной власти, осуществленная бывшим правительством:

"Мы будем оказывать всяческое давление на власти, чтобы ведомства сельского хозяйства и экологии были разделены, так как их интересы часто противоречат друг другу", - сказал собеседник.

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