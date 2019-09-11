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Бывший прокурор Кишинева Иван Дьяков
© Sputnik / Osmatesco

Дьяков: девяти лет достаточно, чтобы раскрыть убийство в окрестностях Дурлешть

Экспертиза
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Бывший прокурор столицы Иван Дьяков утверждает, что ему известен и мотив и подозреваемый в серии убийств, которые совершены в окрестностях Дурлешть в период 2007-2011 годов.

Ровно девять лет назад произошло самое резонансное из признанных генпрокуратурой серий убийств в окрестностях Дурлешть – расстрел в упор молодой пары у собственного автомобиля без видимой причины. 

Кулак, иллюстративное фото.
CC0 / Pixabay / Pavlofox
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Дьяков заявил, что ему стыдно за коллег, которые по причине профессиональной неграмотности не смогли назвать истинный мотив преступления, а еще больше ему стыдно за то, что коллеги из Генеральной прокуратуры скрывают важные детали дела и, вольно или невольно, самого подозреваемого.

Будучи прокурором города, Дьяков лично интересовался убийствами в Дурлешть, но ему не позволили ознакомиться с материалами преступления, а генпрокуратура отказалась передать ему дело в производство, хотя он не раз просил об этом.

"Мой долголетний опыт и логика преступления подсказывают, что подозреваемое лицо находится сейчас в заключении. Я лично знаю его, так как посадил на 24 года за другое убийство. Существует достаточно серьезных улик, чтобы считать подозреваемого сексуальным маньяком", - сказал экс-прокурор Кишинева.

Иван Дьяков, за плечами которого долгая и трудная карьера следователя и прокурора, - один из немногих специалистов, который прошел специальную подготовку в бывших специализированных учреждениях СССР по расследованию убийств.

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