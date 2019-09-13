Муравский: правительство обречено с первого дня выслушивать критику

Не надо ждать сто дней, чтобы понять, правильно действует новая власть или нет, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономист, бывший вице-премьер правительства Александр Муравский.

Прошло почти сто дней, как мы живем при новом правительстве. Обычно этот срок считают достаточным для подведения каких-либо промежуточных итогов. Впрочем, некоторые эксперты придерживаются мнения, что нет необходимости выжидать 100 дней для того, чтобы понять, достойны ли действия новой власти справедливой критики или похвалы.

"Эти традиционные сто дней – условность. Я даже не знаю, откуда взялась именно такая цифра. Мы же все-таки говорим о серьезных вещах. Если люди приходят руководить государством - это значит, что у них за плечами опыт, знания, видение, и они с первых дней начинают работать в определенном направлении", - отметил Муравский.

По мнению Муравского, бессмысленно ждать какой-то срок, делать какие-либо скидки, если к власти приходят профессионалы.

Ведь если ошибки совершаются сейчас, зачем ждать сто дней, чтобы о них сказать? Кроме того, у граждан Молдовы были очень большие ожидания и надежды, связанные с новой властью. Поэтому результаты они хотят видеть сразу, а не ждать какой-то срок.

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"И еще одно: мы знаем, как это правительство рождалось, в каких муках, каких компромиссах и столкновениях. Не следует забывать, что правительство у нас представлено блоком ACUM, за которых, если вспомнить, голосовали менее половины избирателей. Коалиция, в которой они находятся, даже у социалистов не у всех вызывает восторг. Точно также, как и у сторонников ACUM, которые понимают, что коалиция – это, скажем так, "вынужденный брак", - сообщил Муравский.

В заключение эксперт отметил, что правительство было обречено с первого дня выслушивать жесткую критику, а потому не следует рассчитывать, что после ста дней в их адрес будут звучать только хвалебные отзывы.

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