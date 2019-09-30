15:43 30 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.73
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.74
Поиск
Виктор Мокану
© Sputnik / Osmatesco

Мокану: жители Молдовы надеются на лучшее, больше им ничего не остается

Экспертиза
Получить короткую ссылку
53 0 0

Председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану рассказал в эфире радиостудии Sputnik о том, на что надеются жители нашей страны.

Известен такой парадокс, что в странах со слабой экономикой большее количество оптимистов. Не стала исключением и Молдова. Как отмечает социолог Виктор Мокану, сейчас народ нашей страны живет исключительно надеждами на лучшее будущее.

"Очень большие ожидания от правительства Майи Санду. Людям больше ничего не остается, кроме как верить в лучшее. Много недостатков и проблем -  и все-таки, у людей есть какие-то надежды", - заявил Мокану.

По словам социолога, во всех проведенных исследованиях в геополитическом плане население делится на три части, практически равные.

Альберт Рябышев
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Продюсер: люди устали от политики, им нужны эмоции

Где-то по 40 процентов респондентов связывают ожидания каких-то позитивных перемен с Евросоюзом, примерно столько же возлагают надежды на Евразийский союз, и есть 20 процентов граждан, которым безразлична геополитика. Им не важно, с кем поддерживать хорошие отношения, они примут любые союзы.

Баранец: думаю, политикам хватит ума действовать в интересах народа Молдовы>>>

"Им все равно, с кем объединяться. Им все надоело, и они никому не доверяют, никаким политическим партиям. Эти люди обижены, они потеряли веру в то, что можно что-то изменить в Молдове. Если им задаешь вопрос, что может спасти Республику Молдова, они отвечают, что страну уже не спасти", - рассказал Мокану.

Также социолог сообщил, что после выборов многие люди отмечают позитивные изменения во внешней политике Молдовы. 52 процента респондентов говорят, что намного улучшились отношения Молдовы с Евросоюзом, и 25 процентов респондентов считают, что улучшились отношения с Российской Федерацией.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Опрос: какому геополитическому вектору отдают предпочтение граждане РМ
Из Молдовы на Запад идут "караваны надежды" - граждане устали так жить
Гречаная: Молдова - мост между Востоком и Западом
Осмокеску: Молдове необходимо строить отношения и с Востоком, и с Западом


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Самые яркие фото недели. 21 - 27 сентября
В Кишиневе прошел пятый Международный Кишиневский марафон
Праздник силы духа и спорта: в Кишиневе прошел пятый Международный марафон
Кому в ЕС жить хорошо?
Кому в ЕС жить хорошо?

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться