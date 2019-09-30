Мокану: жители Молдовы надеются на лучшее, больше им ничего не остается

Председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану рассказал в эфире радиостудии Sputnik о том, на что надеются жители нашей страны.

Известен такой парадокс, что в странах со слабой экономикой большее количество оптимистов. Не стала исключением и Молдова. Как отмечает социолог Виктор Мокану, сейчас народ нашей страны живет исключительно надеждами на лучшее будущее.

"Очень большие ожидания от правительства Майи Санду. Людям больше ничего не остается, кроме как верить в лучшее. Много недостатков и проблем - и все-таки, у людей есть какие-то надежды", - заявил Мокану.

По словам социолога, во всех проведенных исследованиях в геополитическом плане население делится на три части, практически равные.

Где-то по 40 процентов респондентов связывают ожидания каких-то позитивных перемен с Евросоюзом, примерно столько же возлагают надежды на Евразийский союз, и есть 20 процентов граждан, которым безразлична геополитика. Им не важно, с кем поддерживать хорошие отношения, они примут любые союзы.

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"Им все равно, с кем объединяться. Им все надоело, и они никому не доверяют, никаким политическим партиям. Эти люди обижены, они потеряли веру в то, что можно что-то изменить в Молдове. Если им задаешь вопрос, что может спасти Республику Молдова, они отвечают, что страну уже не спасти", - рассказал Мокану.

Также социолог сообщил, что после выборов многие люди отмечают позитивные изменения во внешней политике Молдовы. 52 процента респондентов говорят, что намного улучшились отношения Молдовы с Евросоюзом, и 25 процентов респондентов считают, что улучшились отношения с Российской Федерацией.

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