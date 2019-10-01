Руденко: сколько домашнего вина производится в Молдове, подсчитать сложно

Статистика, которая указывает, сколько алкоголя на душу населения выпивают в том или ином государстве, неточна, поскольку невозможно достоверно учесть домашнее производство алкоголя, заявил винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко.

Производители утверждают, что урожай винограда в этом году достаточно большой, значит, и домашнего вина в этом году будет произведено в избытке. Между тем, различные данные медицинских организаций убеждают нас, что Молдова – в числе европейских лидеров по потреблению алкоголя на душу населения, и то, что наша страна возглавляет этот своеобразный "антирейтинг", вызывает определенную тревогу. Впрочем, российский эксперт уверяет, что вряд ли все так плохо, поскольку цифры в этих рейтингах довольно часто не соответствуют действительности, а получены на основании непонятно каких умозаключений.

"Официальные продажи вина в той же Грузии находятся на уровне нескольких литров в год на душу населения. Но мы же все понимаем, что в Грузии конечно же пьют не 2-3 литра вина в год на душу населения, а гораздо больше", - отметил Руденко в эфире передачи "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

По словам эксперта, на самом деле никто не знает достоверно, как учитывать тот алкоголь, который произведен дома для себя и сколько этого алкоголя выпито. Поэтому и появляются всевозможные рейтинги, в которых указаны какие-то странные цифры с той или иной степенью достоверности. Что касается европейских стран, тут все немного точнее, отметил Руденко. В Европе о домашнем производстве алкоголя речь практически не идет, следовательно, большая часть потребляемого алкоголя – это алкоголь, купленный в магазинах.

Особенно это касается североевропейских стран, таких, как Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия. Там существует государственная монополия и есть официальные цифры продаж, есть данные о количестве населения, и можно понять, сколько продано и сколько выпито.

"В южных странах, таких, как Италия, Франция, Греция, Испания, Португалия, Молдова, Румыния, Болгария, совершенно невозможно учесть, что произведено и в каком количестве, потому что никто, конечно же, отчета никому не дает, когда делает для себя 100, 200, 300 литров вина", - сообщил Руденко.

Кроме того, заметил специалист, невозможно учесть туристический трафик – сколько купили и сколько выпили туристы, поэтому все эти оценки достаточно условны и на их основании нельзя утверждать, что в Молдове пьют больше, чем в любой другой стране Европы.