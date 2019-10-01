Эксперт рассказал, могут ли США помочь Молдове расследовать кражу миллиарда

Готовы ли США откликнуться на просьбу Молдовы и оказать содействие в расследовании "кражи века" из банковской системы, рассказал экс-замминистра иностранных дел, советник первого президента Молдовы, доктор международного права, профессор Николай Осмокеску.

Молдавская делегация во главе с премьер-министром Майей Санду, посетившая США, обратилась к ФБР, ЦРУ и Департаменту юстиции США с просьбой помочь в расследовании дела о хищении из банковской системы Молдовы (речь идет о пресловутой краже миллиарда). Вице-президент Майк Пенс, который встречался с нашей делегацией, заявил, что власти США проанализируют просьбу Молдовы. Как расценивать это обещание и есть ли у США желание вмешиваться в ситуацию и содействовать в расследовании, объяснил юрист-международник Николай Осмокеску.

"Чтобы США решили заняться следственными действиями по делу о краже из нашей банковской системы, это исключено", - заявил Осмокеску в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

По словам эксперта, мы два суверенных государства, у Молдовы и США две разные власти. И как Молдова, так и Штаты ограничены в своих полномочиях. Есть определенные действия, которые могут совершаться на территории другого государства, и которые не могут.

"Заявление данного официального лица о том, что они обсудят этот вопрос, означает с чисто дипломатической точки зрения "мы посмотрим", то есть, ни да, ни нет. Следует понимать, что этот вопрос они рассмотрят, и где возможно и сочтут необходимым, окажут помощь", - объяснил Осмокеску.

Как подчеркнул юрист, нужно знать, как работает американская юстиция. Есть дела, подконтрольные окружным властям, есть судебная власть, действующая в рамках штата, и есть преступления, требующие применения федерального закона. Полномочия разграничены очень строго – и у ФБР, и у прокуроров, и у ЦРУ. Поэтому вице-президент дипломатично ответил: "Мы обсудим этот вопрос и посмотрим, что можем сделать и в каком виде сможем оказать эту помощь".

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