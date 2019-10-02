Чуря: на что "ловят" избирателя кандидаты на должность мэра Кишинева

Всеобщие местные выборы состоятся в республике 20 октября. За кресло примара (городского главы) Кишинева будут бороться 19 кандидатов. Нынешняя избирательная кампания в столице мало чем отличается от предыдущих, используются все те же электоральные приемы, отличие разве что в более активном использовании соцсетей некоторыми кандидатами. Такое мнение выразил политолог Корнелиу Чуря в эфире передачи "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

"Я слежу за развитием событий, и вижу, что кроме Фейсбука, ничего нового не используется. Первое, конечно, что обращает на себя внимание – это газеты, которые раздают в городе. Вот вам традиционный элемент политической агитации, от традиционного и привычного никогда не нужно отказываться", - отметил Чуря.

По словам эксперта, газеты, листовки и прочая полиграфическая продукция - довольно старый, но все еще эффективный метод. Кроме того, обращает на себя внимание и наружная реклама. Это было эффективно в 90-х, и используется до сих пор.

"Я замечаю биллборды по городу, начинают появляться разные кандидаты. Какова эффективность такого рода рекламы? Она спорна, но без этих элементов избирательную кампанию не построишь", - заявил Чуря.

Конечно, остаются эффективными и рекламные ролики – уже был скандал с запретом электорального ролика одного из кандидатов. Часто кандидаты стараются как-то "креативить", но эффективность этого приема относительна.

По мнению политолога, все традиционные элементы в этой избирательной кампании используются, плюс из нового – активность в соцсетях, у кого есть такая возможность. Однако, отметил эксперт, крайне вероятно, что попадание во второй тур уже предрешено – сколько ни проявляй креативность, а список кандидатов, у которых есть шанс на попадание во второй тур, легко предугадать. Все остальные борются за то, чтобы создать себе определенную стартовую платформу для следующих выборов.

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