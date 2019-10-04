Осмокеску: основным геополитическим игрокам нужна стабильная Молдова

Те, кто рассматривает Молдову просто как шахматную доску, где крупные политические игроки ведут свои игры, глубоко ошибаются, заявил экс-вице-министр иностранных дел, советник первого президента Молдовы, доктор международного права, профессор Николай Осмокеску.

В Молдове достаточно распространенной является точка зрения, что мы, как государство, никому не нужны и никому не интересны – слишком уж бедны, слишком малозначительны и малоинтересны со стратегической точки зрения. С этой позицией не согласен доктор международного права Николай Осмокеску, ставший гостем программы "Экспертиза" студии Sputnik Молдова.

"В любой игре, в том числе, в шахматы, и в поддавки, у доски есть своя роль. Молдова, как доска, на которой играют большие игроки, безусловно, представляет интерес для всех них. Никто – ни Российская Федерация, ни Европейский Союз, ни Соединенные Штаты не желает иметь еще один очаг напряженности в мире", - заявил Осмокеску.

Речь идет не только о военной напряженности, но и об общеполитической вялотекущей нестабильной ситуации. Таковая в любой момент может вылиться в открытый агрессивный конфликт, а это тем более никому не нужно. Поэтому ведущие мировые державы заинтересованы в том, чтобы внутриполитическая ситуация у нас была стабильной.

Мы сейчас в роли соседей для Евросоюза, мы фактически - окраина ЕС. США являются членами ОБСЕ, так что мы и для них окраина. А если учитывать, что и Евросоюз, и США участвуют в формуле 5+2 в качестве наблюдателей, то их интерес к тому, чтобы у нас была стабильность, закономерен и правомерен.

И, конечно, подчеркнул Осмокеску, в нашей стабильности заинтересована и Российская Федерация. Нельзя участвовать в процессах укрепления мира и безопасности, не поддерживая наши шаги в этом направлении. Поэтому и Россия, и ЕС, и США так были заинтересованы в процессах смены власти в Молдове, происходивших в июне в Республике Молдова.

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