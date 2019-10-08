Ефрос: почему молдавский футбол "бежит на месте"

Президент футбольного клуба "Сперанца" Петру Ефрос рассказал, в чем причина того, что профессиональный уровень молдавских футболистов остается слабым.

Много говорится о том, что в молдавском футболе мало финансирования, что в стране проблемы с экономикой, и что рост будет тогда, когда экономика вырастет. Президент футбольного клуба "Сперанца" Петру Ефрос уверен, что далеко не все зависит от экономической составляющей – куда важнее грамотное управление, сказал он в эфире программы "Экспертиза" студии Sputnik Молдова.

"Скажите, что, экономика африканских стран, где есть спортсмены хорошего уровня – она выше? Или в Бразилии в трущобах, где люди выживают непонятно как – оттуда выходят первоклассные футболисты. Мы ссылаемся на экономику, чтобы снять с себя ответственность", - заявил Ефрос.

Эксперт отметил, что неправильно ссылаться только на слабую экономику.

Довольно много могла бы сделать и Федерация футбола. Необходимо для примера взять какую-либо сильную школу футбола – немецкую, итальянскую, испанскую, начиная от юношеской сборной и до взрослой сборной выстраивать все по иностранной модели.

"Федерация должна нас приглашать, давать идеи, как развиваться. Я бы взял испанскую школу футбола и развивал у нас футбол по примеру испанской сборной. Я бы нашел "больных" футболом людей и хороших педагогов, потому что тренера в первую очередь должны быть и педагогами", - отметил специалист.

Последний момент очень важен, полагает Ефрос. У нас зачастую тренера детских и юношеских сборных не имеют педагогического образования. А любой ребенок, если ему тренер не понравится, не сможет раскрыть свой талант. И именно с подбора талантливых педагогических кадров для детских и юношеских команд надо начинать развивать молдавский футбол.

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