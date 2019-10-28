Боля: стоит помнить, что мы живем в самой бедной стране Европы

Когда речь идет о гражданах страны и об их проблемах, о том, что волнует всю страну, у ПСРМ и ACUM не может быть никаких противоречий, заявил депутат Владимир Боля. По словам депутата, у правящей коалиции на самом деле нет повода для конфронтации, а ее задача – не зацикливаться на противоречиях, а сообща работать на национальный интерес.

"Я встречаюсь с людьми, езжу в Тараклию. Там 75 процентов избирателей голосуют за социалистов, и люди при этом очень хорошо воспринимают создание нынешней правящей коалиции. Люди понимают, что мы пришли к власти, чтобы работать, а, чтобы работать, надо было создать коалицию", - отметил Боля.

И избиратели социалистов, и избиратели ACUM живут в самой бедной стране в Европе. И те, и другие живут в самых уродливых городах в Европе, в селах, которые такие же, как при средневековье. По мнению депутата, в этих условиях необходимо не заключать между сторонами коалиции пакты "о ненападении", а работать над решением неотложных проблем.

"Нам нужно еще 15 лет, чтобы дойти до уровня, в котором страна была на 1991 год. Мы настолько за 28 лет разграбили Молдову, что нам 15 лет надо работать, чтобы дойти до уровня 1991 года, когда Молдова провозгласила независимость. Чтобы Кишинев хотя бы выглядел так, как в том году", - заявил Боля.

"Рецепт успеха", полагает депутат, в том, чтобы воспитать в себе нулевую толерантность к воровству, коррупции, к людям, которые деньги из бюджета используют для личного блага. Бюджет – это наши деньги, и никто не имеет права использовать их иначе, кроме как в интересах всей страны.

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