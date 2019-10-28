Жук: задвинуть геополитику на второй план у Молдовы не получится

Вице-директор Института правовых и политических исследований при Академии наук Молдовы Виктор Жук рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, почему геополитический вопрос в Молдове никогда не уйдет на второй план.

Второй тур местных выборов в Кишиневе стартует уже в ближайшее воскресенье. И многие аналитики спорят, влияют ли геополитические взгляды кандидатов на выбор электората. Кто-то уверяет, что геополитический вопрос раздувается искусственно самими политиками, кто-то считает, что само общество разделено на основании геополитических предпочтений, а политики только умело манипулируют этим фактом.

"Геополитика у нас присутствует повсюду. Я считаю, что геополитика укоренилась в общественном сознании масс. А политические лидеры только спекулируют тем, что уже есть. Поэтому призывы тех, которые говорят, что давайте оставим геополитику, отведем ее на второй план, не являются продуктивными", - полагает политолог Виктор Жук.

По словам эксперта, граждане Молдовы на каждых выборах голосуют прежде всего за геополитический и геоэкономический вектор. Обусловлено это тем, что Республика Молдова находится на перепутье геополитических зон, поэтому и у народа Республики Молдова всегда есть геополитическая альтернатива – или на Восток, или на Запад. В соседней Румынии, отметил политолог, такой альтернативы нет. Поэтому там в массовом сознании геополитические вопросы вообще не стоят.

"Мы слышали, что когда был сформирован нынешний правящий альянс, много говорилось о том, что геополитика отступит на второй план, но уже в предвыборной кампании мы стали свидетелями, как геополитика возвращается в политическую риторику. И во втором туре очень многие из кишиневцев будут голосовать исходя не из предвыборной платформы кандидата, а сугубо из геополитических предпочтений", - заключил Жук.

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