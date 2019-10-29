Чуря: Кишинев в последнее время становится "крестьянским городом"

Статистические данные прошлых лет свидетельствуют – жители пригородов на всех выборах уверенно голосуют за представителей "правых" сил, рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

Когда и почему жители пригородов Кишинева стали "правым" электоратом – на этот счет не было каких-то серьезных социологических исследований. Как считает политический аналитик Корнелиу Чуря, у этих людей – особый статус, их можно было бы назвать "продвинутыми крестьянами" или "полугорожанами".

Они очень информированы для жителей сел, очень привязаны к городу, их жизнь зависит от города, хотя они и живут в селе. Деньги, которые они зарабатывают, они зарабатывают в городе. Они приезжают в Кишинев каждый день, они здесь подолгу находятся. Поэтому назвать их "крестьянами" будет неверно.

"Каким образом произошел геополитический захват Западом этой группы избирателей – я не смогу ответить. Но очевидно, что у них собственное видение текущей ситуации в стране", - заявил Чуря.

Как отметил политолог, на другом фланге политических предпочтений в столице находятся "настоящие горожане", кто проживал в Кишиневе до 1990-х годов, хотя многие из них тоже приезжие - но еще с советских годов. Определенно в Кишиневе, полагает Чуря, наблюдается свое геополитическое противостояние.

"Вот Ботаника и Рышкановка – это такая "пророссийская крепость". Пригороды противостоят Ботанике и Рышкановке, Чеканы тоже ближе к пригородам, Центр и Буюканы – они посередине, там сбалансированы правые и левые, хотя на последних выборах эти районы поддержали Чебана. То есть, существует определенная геополитика в рамках Кишинева", - сообщил эксперт.

Политолог также заметил, что Кишинев постепенно становится "крестьянским городом", испытывая все больший наплыв жителей близлежащих сел, которые, даже живя в городе, привносят сюда определенные сельские привычки и жизненный уклад. Что делать "левым" кандидатам, как работать с таким электоратом, вопрос очень сложный.

Однако точно ясно, что этих жителей пригородов уже нельзя отдалить от выборов, это очень рискованно и чревато непредсказуемой реакцией.

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