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Анаслав Яковенко
© Sputnik / Rodion Proca

Яковенко: молдавские фермеры зарабатывают, производя опасную продукцию

Экспертиза
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Sputnik Молдова

Руководитель Движения за устойчивое развитие Green Moldova Аннаслав Яковенко рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, какую опасность представляет использование земель в районе реки Бык для сельского хозяйства.

На прошлой неделе стало известно о том, что Агентство по безопасности пищевых продуктов ANSA, проводя проверку плодоовощной продукции, выявило партию овощей, выращенных в Новоаненском районе, в которых содержание тяжелых металлов во много раз превышало норму. Как выяснилось, фермеры для сельскохозяйственной деятельности использовали воду из реки Бык. Многие эксперты говорят о том, что использование такой воды для полива – распространенная практика, и что далеко не всегда удается своевременно выявить и не допустить попадание опасной сельхозпродукции на рынок.

По мнению ряда экологов, в пойме реки Бык вообще следует запретить любую сельскохозяйственную деятельность, поскольку размеры прибрежной полосы не позволяют заниматься этой деятельностью без ущерба для экологии. Конкретно в этом случае в партии опасных овощей из Новоаненского района были выявлены повышенные концентрации свинца и ртути. Почему такая продукция продолжает производиться и попадать на торговые прилавки и на столы потребителей, рассказал эколог Аннаслав Яковенко.

"У нас есть законодательная база для регулирования органической продукции. Есть отдельный закон об экологической продукции от 2005 года, который предусматривает определенные процедуры сертификации безопасной продукции. Но даже сами фермеры не знают тех норм, и никто не спрашивает с них и не требует соблюдения всех нормативов", - отметил Яковенко.

По словам эколога, люди в пойме реки Бык занимаются "полулегальным" сельским хозяйством, и они будут продолжать это делать, пока государство полностью не закроет эту территорию для возделывания земель.

"То, что кого-то одного поймали и оштрафовали, не работает, потому что 9 из 10 не поймают, и они получат прибыль. Поэтому они продолжат использовать дармовой водный ресурс в виде реки Бык", - заключил Яковенко.

 

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