Колацки: exit-poll – атрибут демократических выборов

Политический аналитик Анжела Колацки рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о своем отношении к возвращению exit-poll-ов на выборы.
В последний раз exit-poll в Молдове на выборах проводился в мае 2011 года, и вот практика опросов избирателей вернулась, впрочем, пока только в Кишиневе во время второго тура выборов на пост мэра Кишинева. Как рассказал секретарь ЦИК Максим Лебединский, проведение опроса по типу exit-poll инициировано Ассоциацией за справедливое развитие Молдовы при содействии компаний Рoliexpert, Hobstar и IMAS. В этот раз планируется опросить около 8 тысяч человек.
"Восемь лет не было заинтересованности в exit-poll-ах. Если exit-poll организован правильно, он должен отражать тенденцию. В нормальных демократиях exit-poll-ы - это естественный атрибут демократических выборов. И если результаты exit-poll-ов отличаются от результатов выборов, то это повод задуматься", - отметила политолог Анжела Колацки.
По мнению эксперта, предыдущий exit-poll, проводившийся на выборах 2011 года, был организован крайне плохо. Как подчеркнула Колацки, большая разница между данными exit-poll-а и результатами подсчета голосов - свидетельство того, что какие-то из демократических инструментов не работают.
В Молдове 3 ноября проходит второй тур всеобщих местных выборов, основное внимание приковано к Кишиневу, где его жители выбирают мэра. Корреспонденты Sputnik Молдова передают информацию с избирательных участков. Подробности - в текстовой трансляции.
Молодые люди, казалось бы, должны проявлять наибольшую активность и голосовать, ведь именно от этого зависит их будущее в стране, в целом, и в населенном пункте, в частности. Однако они не спешат на избирательные участки, и этому есть ряд причин.