18:15 03 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.71
Поиск
LIVE:
Анжела Колацки
© Sputnik /

Колацки: exit-poll – атрибут демократических выборов

Экспертиза
Получить короткую ссылку
23 0 0
Sputnik Молдова

Политический аналитик Анжела Колацки рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о своем отношении к возвращению exit-poll-ов на выборы.

В последний раз exit-poll в Молдове на выборах проводился в мае 2011 года, и вот практика опросов избирателей вернулась, впрочем, пока только в Кишиневе во время второго тура выборов на пост мэра Кишинева. Как рассказал секретарь ЦИК Максим Лебединский, проведение опроса по типу exit-poll инициировано Ассоциацией за справедливое развитие Молдовы при содействии компаний Рoliexpert, Hobstar и IMAS. В этот раз планируется опросить около 8 тысяч человек.

"Восемь лет не было заинтересованности в exit-poll-ах. Если exit-poll организован правильно, он должен отражать тенденцию. В нормальных демократиях exit-poll-ы - это естественный атрибут демократических выборов. И если результаты exit-poll-ов отличаются от результатов выборов, то это повод задуматься", - отметила политолог Анжела Колацки.  

По мнению эксперта, предыдущий exit-poll, проводившийся на выборах 2011 года, был организован крайне плохо. Как подчеркнула Колацки, большая разница между данными exit-poll-а и результатами подсчета голосов - свидетельство того, что какие-то из демократических инструментов не работают.

По теме

Им не до политики - молодежь о том, почему не ходит на выборы в Молдове
Выборы в Молдове: наблюдатели назвали самые частые нарушения
Впервые за 8 лет: на выборах в Кишиневе будет exit-poll


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Кишиневцы голосуют на втором туре местных выборов
Кишиневцы голосуют во втором туре местных выборов - фото
Чебан: голосовал за скорейшие перемены в Кишиневе
Чебан: голосовал за скорейшие перемены в Кишиневе
Второй тур Экстра-раунд
Еще раз второй тур: Ион Чебан vs Андрей Нэстасе

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться