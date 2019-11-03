Колацки: exit-poll – атрибут демократических выборов

"Восемь лет не было заинтересованности в exit-poll-ах. Если exit-poll организован правильно, он должен отражать тенденцию. В нормальных демократиях exit-poll-ы - это естественный атрибут демократических выборов. И если результаты exit-poll-ов отличаются от результатов выборов, то это повод задуматься", - отметила политолог Анжела Колацки.

В последний раз exit-poll в Молдове на выборах проводился в мае 2011 года, и вот практика опросов избирателей вернулась, впрочем, пока только в Кишиневе во время второго тура выборов на пост мэра Кишинева. Как рассказал секретарь ЦИК Максим Лебединский, проведение опроса по типу exit-poll инициировано Ассоциацией за справедливое развитие Молдовы при содействии компаний Рoliexpert, Hobstar и IMAS. В этот раз планируется опросить около 8 тысяч человек.

По мнению эксперта, предыдущий exit-poll, проводившийся на выборах 2011 года, был организован крайне плохо. Как подчеркнула Колацки, большая разница между данными exit-poll-а и результатами подсчета голосов - свидетельство того, что какие-то из демократических инструментов не работают.