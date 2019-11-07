Ионицэ: миллиарды леев лежат в банках "мертвым грузом"

На счетах в банках скопились десятки миллиардов леев средств, владельцы которых не знают, что делать с этими деньгами, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

За последние годы граждане Молдовы разместили в банках 7 миллиардов леев. Это вклады частных лиц. Всего в молдавских банках лежит 66 миллиардов леев. Из этих денег 28 миллиардов леев - это средства, которые лежат в банках "мертвым грузом", потому что банки не знают, что делать с ними. Кроме того, за них платятся проценты, Нацбанк выплачивает в качестве процентов около 800 миллионов леев в год. Всего 28 миллиардов леев лежат бессмысленно в банках. И вкладчики не знают, что с ними делать, рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Во время "кражи века", когда у нас был украден миллиард, мы заметили одну интересную вещь: примерно полпроцента вкладчиков (где-то 10-20 тысяч человек) – это владельцы 70 процентов всех денег, хранящихся в банке. Иными словами, это наша реальная элита", - отметил Ионицэ.

Как сообщил экономист, если произвести несложные подсчеты, то становится очевидно, что в Молдове около 30 тысяч вкладчиков, средняя сумма вкладов которых составляет 1 миллион леев. Конечно, и среди этих 30 тысяч есть своя элита, те, у кого вклады больше. И их деньги в банках просто лежат, никаким образом не "работая" на экономику. То есть, даже элита не знает, что ей делать с деньгами, заключил Ионицэ.

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