15:45 07 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.31
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.71
Поиск
Срочно:
Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Miroslav Rotari

Ионицэ: миллиарды леев лежат в банках "мертвым грузом"

Экспертиза
Получить короткую ссылку
62 0 0
Sputnik Молдова

На счетах в банках скопились десятки миллиардов леев средств, владельцы которых не знают, что делать с этими деньгами, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

За последние годы граждане Молдовы разместили в банках 7 миллиардов леев. Это вклады частных лиц. Всего в молдавских банках лежит 66 миллиардов леев. Из этих денег 28 миллиардов леев - это средства, которые лежат в банках "мертвым грузом", потому что банки не знают, что делать с ними. Кроме того, за них платятся проценты, Нацбанк выплачивает в качестве процентов около 800 миллионов леев в год. Всего 28 миллиардов леев лежат бессмысленно в банках. И вкладчики не знают, что с ними делать, рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Во время "кражи века", когда у нас был украден миллиард, мы заметили одну интересную вещь: примерно полпроцента вкладчиков (где-то 10-20 тысяч человек) – это владельцы 70 процентов всех денег, хранящихся в банке. Иными словами, это наша реальная элита", - отметил Ионицэ.

Как сообщил экономист, если произвести несложные подсчеты, то становится очевидно, что в Молдове около 30 тысяч вкладчиков, средняя сумма вкладов которых составляет 1 миллион леев. Конечно, и среди этих 30 тысяч есть своя элита, те, у кого вклады больше. И их деньги в банках просто лежат, никаким образом не "работая" на экономику. То есть, даже элита не знает, что ей делать с деньгами, заключил Ионицэ.

Читайте также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Национальный банк выступил с предупреждением: это касается всех
Золото - не в тренде: во что лучше вкладывать честно заработанные деньги
Страхи/Ошибки: как перестать тратить деньги на ненужное
Откуда Молдова берет деньги: за счет чего и кого живет страна
Теги:
миллиарды, радио


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Репетиция марша в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года - фото
Политическая цензура и русофобия: Лавров назвал причины дискриминации российских СМИ за рубежом
Лавров назвал причины дискриминации российских СМИ за рубежом - видео
Все, что нужно знать о новом мэре Кишинева
У мэрии Кишинева новый хозяин - Ион Чебан

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться