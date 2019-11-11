Ионицэ: от каких трат стоит отказаться молдаванам, если они хотят сэкономить

Задавшись целью понять, какие траты ложатся наиболее тяжелым грузом на семейный бюджет, экономист Вячеслав Ионицэ провел интересный эксперимент. Он в течение пяти лет записывал все свои траты, которые ежедневно совершал, и пришел к выводу, что можно серьезно сэкономить, оказавшись всего от одной вещи.

"В течение пяти лет я записываю все свои расходы, касающиеся текущих трат, в том числе, расходы, касающиеся домашнего хозяйства и машины. И я пришел к выводу, что содержание машины обходится гораздо дороже, чем все, что связано с содержанием дома. То есть, затраты на машину получаются намного выше, чем затраты на дом", - заявил Ионицэ.

Поэтому, сообщил эксперт, если ваш достаток – средний или чуть-чуть ниже, то отказ от машины – это то, что поможет серьезно сэкономить. По мнению экономиста, то, что "убивает" наш бюджет, – это не столько квартплата, не счета за газ и электричество. То, что ложится самой сильной нагрузкой на бюджет, – это машина.

"И в чем ужас этой ситуации – вы делаете незначительные, как вам кажется, расходы, заливаете раз в неделю бензин, осуществляете мелкий ремонт, но вы не замечаете эти траты, если не записываете их, и не понимаете, что именно машина "съедает" весь ваш бюджет", - добавил Ионицэ.

Если составлять подробную калькуляцию своих расходов, можно самостоятельно убедиться в этом. По словам Ионицэ, цифры красноречиво говорят сами за себя, потому что это расчеты даже не за один год, а за полные пять лет.

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