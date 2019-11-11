Дрон: иностранные послы не могут повлиять на политическую ситуацию в Молдове

Представители аккредитованных дипмиссий не способны воздействовать на Майю Санду с тем, чтобы не позволить ей принимать законы, противоречащие Конституции, полагает адвокат, председатель "Центра инициатив и мониторинга органов государственной власти" Ион Дрон.

Иностранные послы, аккредитованные в Молдове, представители демократических держав сейчас не могут повлиять на сложившуюся в Молдове ситуацию, поэтому вынуждены просто наблюдать, как она будет развиваться. Об этом рассказал юрист Ион Дрон.

"Они не могут повлиять на ситуацию и просто смотрят. Я беседовал с одним представителем европейской делегации, он сказал мне: "Мы не знаем, как вести себя с людьми, которые здесь нарушают закон". Он был очень откровенен", - отметил Дрон.

Как считает адвокат, многие современные молдавские политические деятели воспитаны так, что не видят в нарушении закона что-то противоестественное. Иностранные послы в такой ситуации просто ничего не могут сделать, они растеряны. Венецианская комиссия только фиксирует нарушения.

"Не нужно никому сейчас опять нестабильности, никто этого не хочет. А наши политики, как дети, которым дли спички в руки. Почему мы вообще надеемся на иностранных послов – нам же в этом доме жить? Вы же не думаете, что утром немец или австриец встает с мыслью, как там молдаване", - заключил Дрон.

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