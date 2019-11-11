Чуря: чего добивается Санду

Политический аналитик Корнелиу Чуря в эфире студии Sputnik Молдова заявил о том, может ли как-то разрядить политическую обстановку предложение Майи Санду голосовать за проект нового Закона о прокуратуре, а затем отдать этот Закон на рассмотрение Венецианской комиссии.

Социалисты откажутся от вотума недоверия правительству под руководством Майи Санду только в том случае, если правительство отзовет новые поправки в Закон о прокуратуре. Об этом заявил депутат от ПСРМ Василий Боля.

Согласно новой редакции закона, предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер.

Ранее на брифинге глава правительства выступила за то, чтобы социалисты отозвали вотум недоверия из парламента, а она, в свою очередь, направит закон на рассмотрение в Венецианскую комиссию. О том, может ли что-то изменить в существующей политической картине предложение Майи Санду, рассказал политолог Корнелиу Чуря.

"Санду таким образом добивается отсрочки, перекладывая на Венецианскую комиссию вопрос о том, является ли ее предложение конституционным или нет. Но на самом деле, Санду смещает акценты, потому что главный вопрос не в конституционности ее участия в процедуре избрания Генпрокурора, а в том, что социалисты не хотят изменения процедуры и отмены результатов прошедшего конкурса", - заявил Чуря.

По словам политолога, Санду схитрила, и ее предложение об определенной отсрочке, о том, чтобы включить в процесс Венецианскую комиссию, означает принятие ее поправок к закону об избрании Генпрокурора. А социалисты на это пойти не могут. Поэтому угроза отставки правительства довольно высока, заключил Чуря.

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