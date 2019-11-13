Боля: блок ACUM решил выйти из коалиции из-за проигрыша на выборах мэра

Депутат Василий Боля в эфире студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, когда, по его мнению, в отношениях коалиции ПСРМ и ACUM наметился раскол.

Блок ACUM решился на выход из коалиции, когда Андрей Нэстасе уступил в борьбе за пост мэра молдавской столицы Иону Чебану, чью кандидатуру выдвинули социалисты. Такого мнения придерживается депутат от фракции социалистов Василий Боля.

"Ровно через три дня после оглашения результатов выборов, проиграв столицу, видимо, наши коллеги решили вот таким путем взять реванш. Я не знаю, хотели ли они уйти из коалиции таким способом, может, просто хотели дать нам своеобразную пощечину своим поступком", - заявил Боля.

Как полагает депутат, взвесив все риски, все "за" и "против", ACUM решились пойти на нагнетание обстановки.

Стало понятно, что они просто не хотят оставаться дальше в нынешнем правительстве.

"Восьмого ноября, когда зачитывался документ о вотуме недоверия, ACUM уже готовили чемоданы. Видимо, мечтали отдохнуть где-нибудь, и вообще не думали о работе и конкретных делах", - сказал Боля.

Социалисты предложили блоку ACUM сформировать новое парламентское большинство, правда, с новым составом правительства и новым премьером.

Если блок ACUM не готов обсуждать возможность формирования новой коалиции с социалистами, то в ПСРМ готовы рассмотреть любую кандидатуру на пост премьера, предложенную президентом.

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