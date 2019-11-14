Муравский: что в первую очередь должно сделать новое правительство Молдовы

Экономист Александр Муравский рассказал о том, какими должны быть первые шаги нового кабинета министров.

Представление бюджета на 2020 год – первоочередная задача, которую предстоит решить новому правительству. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономист Александр Муравский. Второй задачей, по убеждению эксперта, является организационная – укрепить и восстановить кадровый потенциал министерств, особенно это касается таких кадров, как госсекретари.

"Я думаю, что каждый министр должен привести свою команду, которой он будет доверять, которая будет хорошо знать отрасль и сходу возьмет управление в свои руки. Времени на раскачку нет, а в некоторых министерствах посты еще пустые. В том же министерстве сельского хозяйства вакантна должность генерального секретаря", - отметил Муравский.

Кроме того, заявил экономист, предстоит обеспечить бесперебойную работу всех структур, которые вовлечены в топливно-энергетический сектор, чтобы страна спокойно могла пережить зиму.

"Параллельно надо начинать работу, чтобы в следующем году провести реорганизацию правительства, обеспечить разделение этих министерств-"монстров", которые не могут обеспечить эффективное управление, то есть, провести реорганизацию правительства в соответствии с требованиями, которые обеспечат эффективное управление государством", - сообщил Муравский.

Важной задачей также является сохранение внешнеполитических связей. Необходимо, подчеркнул экономист, сохранить хорошие отношения с европейскими партнерами и международными финансовыми организациями, хотя некоторые позиции, согласованные предыдущим правительством, стоит пересмотреть.

Наряду в этим, необходимо обеспечить либерализацию торговых отношений с Россией, постараться решить проблемы перевозки - то есть, сделать максимум, чтобы российский рынок был полностью открыт для молдавских товаров.

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