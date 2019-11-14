21:50 14 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.52
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.72
Поиск
Александр Муравский
© Sputnik / Rodion Proca

Муравский: что в первую очередь должно сделать новое правительство Молдовы

Экспертиза
Получить короткую ссылку
Тема:
Смена правительства в Молдове (57)
388 0 0
Sputnik Молдова

Экономист Александр Муравский рассказал о том, какими должны быть первые шаги нового кабинета министров.

Представление бюджета на 2020 год – первоочередная задача, которую предстоит решить новому правительству. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономист Александр Муравский. Второй задачей, по убеждению эксперта, является организационная – укрепить и восстановить кадровый потенциал министерств, особенно это касается таких кадров, как госсекретари.

"Я думаю, что каждый министр должен привести свою команду, которой он будет доверять, которая будет хорошо знать отрасль и сходу возьмет управление в свои руки. Времени на раскачку нет, а в некоторых министерствах посты еще пустые. В том же министерстве сельского хозяйства вакантна должность генерального секретаря", - отметил Муравский.

Кроме того, заявил экономист, предстоит обеспечить бесперебойную работу всех структур, которые вовлечены в топливно-энергетический сектор, чтобы страна спокойно могла пережить зиму.

Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca
Чуря: "Это будет кабинет профессионалов, в отличие от правительства Санду"

"Параллельно надо начинать работу, чтобы в следующем году провести реорганизацию правительства, обеспечить разделение этих министерств-"монстров", которые не могут обеспечить эффективное управление, то есть, провести реорганизацию правительства в соответствии с требованиями, которые обеспечат эффективное управление государством", - сообщил Муравский.

Важной задачей также является сохранение внешнеполитических связей. Необходимо, подчеркнул экономист, сохранить хорошие отношения с европейскими партнерами и международными финансовыми организациями, хотя некоторые позиции, согласованные предыдущим правительством, стоит пересмотреть.

Наряду в этим, необходимо обеспечить либерализацию торговых отношений с Россией, постараться решить проблемы перевозки - то есть, сделать максимум, чтобы российский рынок был полностью открыт для молдавских товаров.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Смена правительства в Молдове (57)

По теме

Правительство Молдовы принесло присягу: что сказал новый премьер
Первые заявления премьер-министра Иона Кику – что предпримут в правительстве
Новое правительство Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Правительство Иона Кику.
Кабмин Иона Кику приведен к присяге и готов начать свою деятельность - фото
От газа до цифровых технологий: что Путин предложил странам БРИКС
От газа до цифровых технологий: что Путин предложил странам БРИКС
Новый состав правительства Молдовы
Новое правительство Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться