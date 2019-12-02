Муравский: при составлении бюджета Молдовы предстоит борьба за каждую цифру

По данным на 2019 год, Молдова находится на самом последнем месте в Европе по средней заработной плате, заявил в эфире студии Sputnik Молдова бывший вице-премьер, экономист Александр Муравский.

Новое правительство Молдовы закончило работу над бюджетом, и теперь слово за парламентом. Как отметил экономист Александр Муравский, в развитых странах основная функция парламента – принять основной финансовый закон страны и следить за его исполнением.

"Бюджет – это деньги, которые собраны от налогоплательщиков, чтобы решать определенные социальные задачи государства – выплачивать зарплаты бюджетникам, формировать фонды, из которых осуществляется строительство, ремонт и содержание публичной инфраструктуры – дорог, водоводов, содержание органов правопорядка, армии и так далее", - напомнил Муравский.

Поэтому, подчеркнул экономист, бюджет – это главный документ любого правительства. И по тому, как он сверстан, можно судить об уровне развитости государства. То есть, чем больше денег в бюджете – тем более экономически благополучным является государство.

"С этой точки зрения, Молдова похвастать пока еще ничем не может. Бюджет наш очень маленький в силу неразвитости экономики. Достаточно привести один факт: если в последние пять лет Молдова была на предпоследнем месте по уровню средней зарплаты в Европе, а на последнем была Украина, то, по данным за 2019 год, мы уже находимся на последнем месте в Европе", - заметил Муравский.

И в этих условиях, сообщил экономист, важно при принятии бюджета бороться за каждую цифру и смотреть, каким образом максимально эффективно распределять и использовать имеющиеся средства в условиях дефицита ресурсов.

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