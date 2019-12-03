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Лучия Качук
© Sputnik / Miroslav Rotari

Качук: в Молдове еще не созданы условия для инклюзивного образования

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20191203/28417981/Kachuk-v-Moldove-esche-ne-sozdany-usloviya-dlya-inklyuzivnogo-obrazovaniya.html

И.о. главы кишиневского управления по защите прав ребенка Лучия Качук рассказала в эфире студии Sputnik Молдова, почему обучение детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных школах – не всегда удачная идея.

В Молдове сами школы не готовы пока к инклюзивному образованию, кроме того, не все дети-инвалиды, и не все категории таких детей могут и должны обучаться в общеобразовательных школах с обычными детьми. Есть заболевания, которые не воспринимаются обществом и обычными детьми правильно. Об этом сообщила руководитель столичного управления по защите прав ребенка Лучия Качук.

"Мы можем навредить этим тридцати детям в классе, стараясь сделать хорошо одному ребенку. Все зависит от того, какой диагноз у ребенка с ограниченными возможностями. Есть диагнозы, к которым общество не подготовлено, педагоги не подготовлены работать с такой категорией детей", - отметила Качук.

Эксперт рассказала, как осуществляется инклюзивное воспитание в Швеции. В одной части школы обучаются дети с ограниченными возможностями, в другой – обычные дети. Они встречаются, когда идут в столовую, встречаются в коридорах, когда выходят и заходят в школу.

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"Но там 18 детей с ограниченными возможностями, и к этим 18 детям прикреплены 13 педагогов. К сожалению, мы не можем себе позволить такие условия. У нас на пятерых детей один педагог. Представьте себе, это дети разных классов, которые учатся на разных этажах, и этот один педагог должен бегать туда-сюда, чтобы как-то оказать им помощь", - заметила Качук.

Как подчеркнула гость студии, есть категории детей с ограниченными возможностями, которые можно и нужно включать в общеобразовательную школу, а есть категории, для которых школы еще не подготовлены, и лучше иметь специальные школы для таких детей. Например, в Молдове вообще не готовят учителей, которые умеют говорить на языке жестов. Все, кто работает в школах для глухонемых детей – это самоучки, это люди, которые зачастую сами являются родителями таких детей и потому вынуждены самостоятельно обучаться языку жестов для общения с ними. Поэтому, если специализированную школу для таких детей закрыть и отправить этих детей обучаться в обычные школы – этих детей будет некому учить.

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