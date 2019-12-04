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Александр Муравский
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Муравский: почему молдавским компаниям сложно строить хорошие дороги

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Проблема Республики Молдова заключается в том, что на сегодняшний день в стране почти нет компаний, которые способны эффективно осваивать большие средства, отметил экс-вице-премьер, экономический эксперт Александр Муравский.

Строительство дорог было анонсировано нынешним правительством как одна из первоочередных задач в Молдове. Но проблема нашей страны состоит в том, что компании, способные осуществить такой масштабный проект, в Молдове практически отсутствуют. Об этом заявил экономист Александр Муравский.

"Я вам приведу пример из существующей практики освоения денег Национального фонда регионального развития. Объявляется тендер, но нет заявок, нет компаний, которые хотят участвовать, либо компании-участники представляют такие технические заявки, которые не соответствуют требуемому уровню качества", - сообщил Муравский.

Строительство шоссейной дороги
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 Муравский напомнил, что предыдущее правительство вынуждено было расторгать договора на строительство дороги Унгены-Кишинев, когда за полтора года компания, выигравшая тендер, практически ничего не сделала. Поэтому, отметил экономист, объявленные тендеры на строительство дорог должны быть открытыми для возможности привлечь иностранные компании и специалистов.

"При этом надо учесть, что получить кредит на строительство дороги и нанять иностранцев это просто. Да, мы будем иметь дорогу, выплатим кредит, но где рабочие места для наших граждан? Мы получаем ситуацию, когда молдавские компании, скорее всего, проиграют тендер иностранцам, а, выиграв самостоятельно тендер внутри Молдовы, мы не можем гарантировать качество", - сказал Муравский.

Выходом, полагает эксперт, мог бы стать вариант договора, когда иностранная компания в обязательном порядке часть объема работ в виде субподряда отдает молдавским компаниям или привлекает молдавских рабочих для строительства. Это необходимо делать, поскольку любые инвестиционные деньги должны создавать рабочие места для молдавских граждан, добавил Муравский.

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