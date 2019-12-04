Лисневский: в деле Филата важнее не юридические тонкости, а политический аспект

Отбывавший срок бывший премьер Влад Филат отпущен на свободу по статье 91-й Уголовного кодекса Молдовы. Политолог Ян Лисневский заявил, что в первую очередь, это событие лежит не в правовой или уголовной, а в политической плоскости.

"Филат – это не просто политик, это премьер-министр, который участвовал в нашумевшем деле – краже миллиарда, и оно еще не закрыто. Кроме того, мы не замечаем главного: мы много говорили о реформе юстиции, и вот это освобождение Филата – очередной удар по этой реформе", - сообщил Лисневский.

Как напомнил политолог, реформа юстиции в Молдове много раз спотыкалась о какие-то проблемы. И освобождение Филата – это был некий "сюрприз", подготовленный нынешнему правительству.

"Можно предполагать, что политическая подоплека здесь была, потому что была подготовка к этому событию, был сокращен срок на более чем 700 дней. У нового министра юстиции возникает вопрос: как получается, что Филат отсидел две трети срока, когда прошло только полсрока? Тут на самом деле много вопросов", - заметил Лисневский.

По мнению эксперта, в этом деле либо имело место чье-то политическое влияние, либо адвокаты Филата ловко воспользовались ситуацией, либо сыграла роль некомпетентность тех, кто был у власти, поскольку необходимые документы были подготовлены во время работы правительства Майи Санду.

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