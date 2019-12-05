Муравский: кризис в Европе серьезным образом скажется на экономике Молдовы

Экс-вице-премьер правительства Молдовы, экономист Александр Муравский рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, может ли Молдова рассчитывать на экономический рост в этом году.

Бюджет Республики Молдова спланирован исходя из прогноза, который был дан Министерством экономики, в документ заложен рост в 3,8 процента ВВП. Оценки МВФ, Мирового банка по росту молдавской экономики тоже находятся в пределах 3,5-3,8 процента. Такие цифры озвучил экономист Александр Муравский. Впрочем, как подчеркнул эксперт, прогнозы не обязательно совпадают с реальностью, поэтому зачастую прогноз корректируется, изменяется, когда появляются какие-либо новые неучтенные ранее данные. Соответственно, могут вноситься и изменения в бюджет.

"Есть тревожные сигналы, которые могут наш бюджет скорректировать, причем, в худшую сторону, хотя хочется быть оптимистом. Дело в том, что если посмотреть прогнозы развития мировой экономики, то они говорят о том, что Европа начинает входить в экономический кризис", - заявил Муравский.

По словам эксперта, одна из причин этого процесса – развернувшаяся между США и Китаем торговая война, которая сказывается на европейской экономике. Этот конфликт создает проблемы, в первую очередь, немецкой экономике, тесно связанной с китайской.

А экономический кризис в Европе естественно скажется и на ситуации в экономике Молдовы, поскольку в структуре экспорта Молдовы более 70 процентов приходится на европейский рынок.

"Это может происходить разными путями, один из них – возможное сокращение объемов экспорта, и, соответственно, не тот экономический рост, который мы закладываем, и второе – это сокращение средств, которые поступают от наших граждан, работающих за границей", - отметил Муравский.

Кстати, по данным на октябрь, объем денег, которые пришли в Молдову от тех, кто работает за рубежом, в нынешнем году на 5 процентов меньше, чем в прошлом.

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