Усатый: что будет сделано в Молдове для поддержки бизнеса

Оказать поддержку бизнесу, не значит - допустить бесконтрольность, бизнесу необходимо помнить, что отсутствие прессинга не означает анархию, заявил в эфире студии Sputnik Молдова министр экономики и инфраструктуры Молдовы Анатол Усатый.

Дать бизнесу дышать свободно - не значит стимулировать неуплату налогов, коррупцию и тому подобные явления. Государство готово оказать поддержку бизнесу, но как, в каком виде это будет осуществлено, станет ясно после дальнейших консультаций Минэкономики с коллегами из контролирующих органов. Бизнес должен дышать свободно, но только в том случае, если он абсолютно легален и предсказуем. Такую позицию озвучил министр экономики и инфраструктуры Молдовы Анатол Усатый.

"Компании должны знать, что такое налоговые проверки, должны декларировать все, что нужно. Только в этом случае мы сможем говорить о каком-о развитии. Когда большая часть экономики страны – это "серая" экономика, тогда говорить о каком-то экономическом развитии – утопия", - отметил Усатый.

Министр напомнил о мерах поддержки, уже реализованных в Молдове при поддержке партнеров по развитию, Всемирного банка, Европейской комиссии, о создании системы единого окна, о том, что уменьшилось количество разрешительных документов. Все это продолжит действовать.

"После того, как правительство Кику пришло к власти, вопросы, звучавшие на встрече от партнеров по развитию, касались того, будет ли все это сохранено – единое окно для выдачи документов и прочие подобные меры. И мы откровенно говорили, что это все остается, ничего не меняется. Если будут какие-то изменения, то только после консультаций с партнерами по развитию. В первую очередь мы будем консультироваться с бизнесом, потому что видим - эти меры дали свой эффект", - сообщил глава Минэкономики.

Также, полагает министр, такие меры, как внеплановые проверки различного рода, не ведут к выходу бизнеса из "тени". Шаги для поддержки предпринимательства в республике были сделаны в правильном направлении, и необходимо работать далее. Но и бизнесу нужно уяснить, что отсутствие прессинга не предполагает анархию.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK