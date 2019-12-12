Целихов: создание арбитражных судов улучшит качество правосудия в Молдове

Председатель арбитражного суда Кишинева Александр Целихов рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, чем поможет судебной системе создание в молдавской столице арбитражных судов.

На этой неделе стало известно о создании арбитражного суда Кишинева, что должно решить проблему урегулирования споров сторон без обращения в государственные судебные инстанции, где рассмотрение дел иногда затягивается на годы. Арбитраж решает споры быстрее, разгружая тем самым госинстанции, сообщил председатель арбитражного суда Кишинева Александр Целихов.

"Внедрение такого инструмента, как арбитражный суд, даст возможность судебной системе вздохнуть. Также это увеличит и качество правосудия. Когда у судьи будет больше времени, чтобы вникнуть в материалы дела, задать большее количество вопросов представителям сторон, это даст возможность более качественно рассмотреть спор и вынести решение", - отметил Целихов.

По мнению специалиста, такая ситуация пойдет на пользу обществу: и населению, и экономическим агентам, и сообществу юристов, которые работают в рамках арбитражей, и государственным судебным инстанциям, и государству в целом.

В арбитражном суде дела решаются в течение двух-четырех месяцев, которых достаточно, чтобы провести все необходимые процедуры, изучить материалы дела, предоставить сторонам возможность высказаться, изучить доказательства и вынести решение. Арбитры суда заинтересованы в том, чтобы стороны мирно разобрались, поэтому оказывают максимальное содействие.

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