Конрад о недостоверных новостях: здравый смысл – лучший инструмент

Руководитель проектов в области онлайн и новых медиа Михаил Конрад рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, как новые технологии помогаю выявить некорректную информацию.

В пресс-центре Sputnik Молдова состоялся очередной этап образовательного проекта SputnikPro. В рамках дискуссии рассмотрены методы мультимедийной подачи информации и нюансы работы с недостоверными новостями. По словам эксперта Михаила Конрада, современные технологии позволяют выявить не соответствующую действительности информацию.

"Мы сегодня много говорили о технологиях, которые делают контент более красивым, более современным, одним словом, улучшают его. Но многие существующие технологии направлены на то, чтобы верифицировать новость, найти ее источник", - отметил Конрад.

По словам эксперта, есть большое количество стартапов, которые появились недавно, но уже активно продвигают себя в профессиональной журналистской среде и предлагают услуги, которые заключаются в том, что эти компании находят для потребителя источник новости и верифицируют, правда это или нет.

Сейчас, заявил Конрад, журналистам даже не нужно проводить самим факт-чекинг – проверку фактов и информации. Однако, по мнению эксперта, любой читающий человек должен быть факт-чекером, который ставит под сомнение некоторые вещи и прежде, чем он пойдет делится новостью с друзьями на фейсбуке, или начнет рассказывать о ней кому-либо, потратит пять минут и проверит новость.

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