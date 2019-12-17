Чуря: зачем Кику совершил визит в Страсбург

Политолог Корнелиу Чуря рассказал в эфире студии Sputnik, чем визит премьер-министра Молдовы в Страсбург был важен для нашей страны.

Молдавский премьер Ион Кику совершил рабочий визит в Страсбург, где у него состоялся ряд встреч с европейскими официальными лицами.

Как полагает политолог Корнелиу Чуря, исходя из состоявшихся встреч, мы можем определить те приоритеты, которые важны для Совета Европы, и понять, на что именно обращает внимание в Молдове данная структура. Это права человека, проблемы юстиции и реформа юстиции, для этого в график молдавского премьера были включены встречи с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио и с председателем Европейского суда по правам человека Линосом-Александром Сицилианосом.

"Эти сферы – права человека и верховенство права - являются самыми важными для определения уровня демократии в стране. К сожалению, Молдове пока не удалось избежать официального мониторинга Совета Европы, мы одна из немногих стран в Европе, которая находится под таким наблюдением", - отметил Чуря.

Также политолог сообщил, что, несмотря на то, что Совет Европы и Евросоюз – различные структуры, однако установление хороших деловых связей с Советом Европы поможет в укреплении связей с Евросоюзом.

"Молдова является ассоциированным членом Евросоюза, и у нас есть определенные сложности во взаимоотношениях. Встречи в данном формате, я думаю, могут помочь в улучшении отношений с ЕС, тем более, что одна из столиц ЕС как раз Страсбург", - заключил Чуря.

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