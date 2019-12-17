14:44 17 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.74
Поиск
Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: зачем Кику совершил визит в Страсбург

Экспертиза
Получить короткую ссылку
16010
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2808/98/28089869.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20191217/28567614/churya-zachem-chicu-sovershil-vizit-v-strasbourg.html

Политолог Корнелиу Чуря рассказал в эфире студии Sputnik, чем визит премьер-министра Молдовы в Страсбург был важен для нашей страны.

Молдавский премьер Ион Кику совершил рабочий визит в Страсбург, где у него состоялся ряд встреч с европейскими официальными лицами.

Как полагает политолог Корнелиу Чуря, исходя из состоявшихся встреч, мы можем определить те приоритеты, которые важны для Совета Европы, и понять, на что именно обращает внимание в Молдове данная структура. Это права человека, проблемы юстиции и реформа юстиции, для этого в график молдавского премьера были включены встречи с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио и с председателем Европейского суда по правам человека Линосом-Александром Сицилианосом.

"Эти сферы – права человека и верховенство права - являются самыми важными для определения уровня демократии в стране. К сожалению, Молдове пока не удалось избежать официального мониторинга Совета Европы, мы одна из немногих стран в Европе, которая находится под таким наблюдением", - отметил Чуря.

Также политолог сообщил, что, несмотря на то, что Совет Европы и Евросоюз – различные структуры, однако установление хороших деловых связей с Советом Европы поможет в укреплении связей с Евросоюзом.

"Молдова является ассоциированным членом Евросоюза, и у нас есть определенные сложности во взаимоотношениях. Встречи в данном формате, я думаю, могут помочь в улучшении отношений с ЕС, тем более, что одна из столиц ЕС как раз Страсбург", - заключил Чуря.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Вояж Кику в Страсбург: с кем встретился и о чем говорил молдавский премьер
Насыщенный график премьера Кику - действия расписаны по часам - подробности


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
"Опять 25" - Галанин и "Серьга" отметили юбилей концертом в Кишиневе - фото
Необычное хобби жительницы Кишинева – она создает картины из монет
Необычное хобби жительницы Кишинева – она создает картины из монет
Молдова в лидерах по ценовой доступности интернета
Интернет - даже в селе: как преуспела Молдова

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться