Лисневский: число оптимистов в Молдове растет, хоть их и менее половины граждан

Результаты опроса общественного мнения "Социально-политический барометр", обнародованного социологической компанией IMAS, свидетельствуют о том, что около 60 процентов граждан Молдовы не удовлетворены своим уровнем жизни. Как заявил политолог Ян Лисневский, на самом деле важна не столько эта цифра сама по себе, сколько динамика, иллюстрирующая, как меняются эти цифры от опроса к опросу.

"В подобного рода опросах всегда большой процент недовольных, и здесь важно смотреть на общую тенденцию – как меняется количество тех, которые довольны, кто оптимистически смотрит в будущее. Недовольство населения всегда остается в качестве наследства новому правительству от предыдущего", - заметил политолог. © Sputnik / Александр Вильф Граждане Молдовы рассказали, как относятся к сотрудничеству с Россией

Новое правительство, по словам Лисневского, должно изначально предпринимать попытки как-то реабилитироваться в глазах населения. Если им это удается, доверие к этому правительству начинает расти в дальнейшем. Если им это не удается, тогда процент недовольных увеличивается.

"Это, кстати, мы видели на примере прошлого правительства – правительства Майи Санду, когда ожидания населения были намного больше. К сожалению, эти ожидания не оправдались и рейтинг того правительства начал падать", - сообщил Лисневский.

Этот опрос на самом деле отражает весь период от начала истории Республики Молдова и каждое правительство вносит свой вклад в этот антирейтинг. Но даже если 20 процентов населения будет считать, что ситуация изменилась к лучшему, это уже - позитивное изменение, потому что на протяжении всех правительств этот показатель не поднимался выше 17 процентов, и только в последнее время наметилась достаточно хорошая тенденция к росту.

Довольство уровнем жизни иллюстрирует, как электорат относится к социально-экономической ситуации. Люди, участвующие в опросах, это базовый класс, который свои лучшие ожидания всегда связывает со сменой власти или с теми или иными масштабными процессами в стране.

Если процент оптимистов уменьшается, это может иметь плачевные последствия в виде усиления оттока граждан из страны, отметил Лисневский. Если же процент оптимистов увеличивается, это признак того, что большее количество граждан видит для себя будущее в своей стране.