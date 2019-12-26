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Николае Осмокеску
© Sputnik / Miroslav Rotari

Осмокеску: чем проявила себя молдавская дипломатия в уходящем году

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20191226/28676464/osmokesku-chem-proyavila-sebya-moldavskaya-diplomatiya-v-ukhodyaschem-godu.html

Доктор международного права, профессор Николай Осмокеску рассказал в эфире студии Sputnik Молдова об итогах года в области молдавской дипломатии.

Говоря об успехах молдавской дипломатии на международной арене в 2019 году, можно вспомнить немало случаев, когда молдавские дипломаты провели ряд важных переговоров с положительными для нашей страны результатами. Об этом заявил эксперт в области международных отношений Николай Осмокеску.

"Хочу отметить наши действия в рамках Совета Европы и действия наших дипломатов в Евросоюзе. Даже при наличии тех трений, которые были на внутренней арене, они сумели доказать, что Молдова – демократическое государство, где уважаются права и свободы человека", - сообщил Осмокеску.

Эта позиция позволила разблокировать финансовые средства, которые должны были поступить в Молдову, но были временно заблокированы.

Еще один удачный пример работы наших дипломатов – постепенное улучшение связей на Востоке.

"Я не имею в виду только Российскую Федерацию. Довольно хорошие отношения у нас с Белоруссией, с Казахстаном, с Кавказскими республиками, так что работу на этом направлении я тоже считаю положительной", - отметил Осмокеску.

Также эксперт рассказал о том, что есть определенные успехи Молдовы в ООН, кроме того, в уходящем году расширились связи Молдовы с рядом других государств, открылись несколько новых посольств.

"Доверие к Молдове как к государству уже существует. А вот как укреплять это доверие и развивать связи, зависит от лидеров нашей страны - президента, премьера, от парламента, который принимает законы, и Министерства иностранных дел. Я хотел бы верить, что успехи будут развиваться также динамично, как до сих пор", - заключил Осмокеску.

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