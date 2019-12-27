Ионицэ: я бы хотел, чтобы люди перестали видеть будущее своих детей за границей

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о своих ожиданиях на будущий год.

Политические события, потрясшие страну в 2019 году, показали: Молдова, пусть и через тернии, движется по пути к построению нормального государства. Такого мнения придерживается экономист Вячеслав Ионицэ.

"Просто сравните нас с Молдовой 20-летней давности. Попытайтесь вспомнить, как было лет двадцать назад. Мы сильно изменились. Я думаю, что Молдова должна стать нормальной страной", - заявил Ионицэ.

По словам эксперта, то, что произошло в политической жизни Молдовы, когда правительство за год сменилось дважды, создало условия, когда нынешние власти должны быть очень осторожными в своих поступках. Они не имеют права на ошибку, ошибок уже никто им не простит.

"Я считаю, что у бизнеса в следующем году есть шансы легче зарабатывать деньги в более свободной Молдове. Не гарантирую, что это будет, но хочу мечтать, что такое может быть", - добавил экономист.

Кроме того, отметил Ионицэ, в будущем ему бы не хотелось, чтобы 70 процентов граждан Молдовы связывали будущее своих детей с отъездом за границу.

"Мы уже три года проводим опрос, каким люди видят будущее своих детей, и три года подряд получаем ответ, что 70 процентов граждан мечтают, чтобы их дети уехали из страны. Я бы хотел, чтобы эта цифра стала меньше в следующем году ну хоть на 10 процентов", - заключил экономист.