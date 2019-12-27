13:48 27 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск
Veaceslav Ioniță
© Sputnik / Osmatesco

Ионицэ: я бы хотел, чтобы люди перестали видеть будущее своих детей за границей

Экспертиза
Получить короткую ссылку
43 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2543/52/25435252.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20191227/28686394/ionitse-ya-by-khotel-chtoby-lyudi-perestali-videt-buduschee-svoikh-detey-za-granitsey.html

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о своих ожиданиях на будущий год.

Политические события, потрясшие страну в 2019 году, показали: Молдова, пусть и через тернии, движется по пути к построению нормального государства. Такого мнения придерживается экономист Вячеслав Ионицэ.

"Просто сравните нас с Молдовой 20-летней давности. Попытайтесь вспомнить, как было лет двадцать назад. Мы сильно изменились. Я думаю, что Молдова должна стать нормальной страной", - заявил Ионицэ.

По словам эксперта, то, что произошло в политической жизни Молдовы, когда правительство за год сменилось дважды, создало условия, когда нынешние власти должны быть очень осторожными в своих поступках. Они не имеют права на ошибку, ошибок уже никто им не простит.

"Я считаю, что у бизнеса в следующем году есть шансы легче зарабатывать деньги в более свободной Молдове. Не гарантирую, что это будет, но хочу мечтать, что такое может быть", - добавил экономист.

Кроме того, отметил Ионицэ, в будущем ему бы не хотелось, чтобы 70 процентов граждан Молдовы связывали будущее своих детей с отъездом за границу.

"Мы уже три года проводим опрос, каким люди видят будущее своих детей, и три года подряд получаем ответ, что 70 процентов граждан мечтают, чтобы их дети уехали из страны. Я бы хотел, чтобы эта цифра стала меньше в следующем году ну хоть на 10 процентов", - заключил экономист.

По теме

Ионицэ: четыре процента экономического роста – не то, чем нам стоит гордиться
Ионицэ: двигатель роста молдавской экономики – это потребление
Ионицэ: от каких трат стоит отказаться молдаванам, если они хотят сэкономить
Эксперт: миграция в более обеспеченные страны будет только усиливаться


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
#СпутникСила: Захарова и журналисты выступили в защиту Sputnik Эстония
Журналисты телеканала Россия 24 поддержали Sputnik Эстония. Спасибо, коллеги!
Солидарность со Sputnik Эстония выразили журналисты телеканала "Россия 24"
Румыния 1989
"Черная метка" для Чаушеску, или десять дней, которые изменили Румынию

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться