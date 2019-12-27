Яковенко: удастся ли избавить Молдову от пластиковых пакетов

Руководитель Движения за устойчивое развитие Green Moldova, общественный активист Аннаслав Яковенко в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, работает ли вступивший в силу в нынешнем году закон о запрете использования в магазинах пластиковых пакетов.

Вопрос, что делать с пластиком в Молдове, и в частности, с использованными пластиковыми пакетами, давно требовал решения, и в 2019 году наконец был принят закон, запрещающий использование на территории Молдовы пластиковых пакетов. Однако, как рассказал общественный активист Аннаслав Яковенко, на сегодняшний день существует несколько категорий пакетов, которые классифицируются согласно толщине. И если говорить о законе, который был принят в отношении этих пакетов, то в первую очередь запрет коснулся пакетов из плотного пластика, которые практически не встретишь в наших магазинах.

"Наиболее опасные пакеты – те, которые мы обычно встречаем в наших магазинах, это 2-3 категория плотности, 15-20 микронов. А в этом году были запрещены к использованию, со штрафными санкциями до 10 тысяч леев, пакеты толщиной в 50 микронов, которые и так не использовались в торговых сетях", - сообщил Яковенко.

Как отметил эксперт, запрет на пакеты в 15 микронов вступает в силу со следующего года. И, по словам Яковенко, пакеты такой толщины, наиболее распространенные в наших магазинах, редко подвергаются переработке. Вот такие пакеты со следующего года должны быть полностью изъяты из оборота в Молдове. А с 2021 года в стране начинает действовать запрет на любые пакеты, за исключением заводской упаковки.

"Сегодня мы видим в магазинах, что ситуация потихоньку меняется. Некоторые сети предлагают биоразлагаемые пакеты из кукурузного крахмала. Они, конечно, дороже пластика. А некоторые магазины предлагают эко-торбы из текстиля многоразового использования", - рассказал Яковенко.

Как добавил эксперт, в скандинавских странах, которые считаются передовыми во внедрении мер по защите окружающей среды, постепенно возвращаются к практике многоразовой упаковочной тары: стеклянные бутылки, сумки-авоськи и тому подобные вещи. И стоит ожидать, что и Молдова пойдет по такому же пути.