Гурбуля: я желаю, чтобы в Новом году народ Молдовы стал гражданским обществом

Валерий Гурбуля поздравил граждан Молдовы с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова, пожелав им успешного 2020-го и присутствия оптимизма. Кроме того, экс-генеральный прокурор выразил надежду, что наши соотечественники станут более активными в социальном плане в новом году.
"Мое глубочайшее мнение – что любая власть позволяет себе ровно столько, сколько позволяется ей гражданским обществом. Я бы хотел пожелать, чтобы народ Молдовы стал настоящим гражданским обществом, мог бы контролировать многие процессы в этой стране и в конце концов мог бы быть хозяином собственной судьбы", - заявил Гурбуля.
Гурбуля полагает, что в новом году должно исчезнуть пренебрежение чиновников по отношению к гражданам.
"Посмотрите, как мало уважения в обращении чиновника и гражданина. И тут достоинство отсутствует не у гражданина, а у чиновника. Я бы пожелал, чтобы чиновничий беспредел и формальное отношение к людям в Новом году исчезли", - добавил Гурбуля.
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