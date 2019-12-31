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Валериу Гурбуля
© Sputnik / Osmatesco

Гурбуля: я желаю, чтобы в Новом году народ Молдовы стал гражданским обществом

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20191231/28720557/gurbulya-ya-zhelayu-chtoby-v-novom-godu-narod-moldova-stal-grazhdanskim-obschestvom.html

Эксперт в области права, экс-генеральный прокурор республики Валерий Гурбуля рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, чего он желает жителям Молдовы в новом году.

Валерий Гурбуля поздравил граждан Молдовы с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова, пожелав им успешного 2020-го и присутствия оптимизма. Кроме того, экс-генеральный прокурор выразил надежду, что наши соотечественники станут более активными в социальном плане в новом году.

"Мое глубочайшее мнение – что любая власть позволяет себе ровно столько, сколько позволяется ей гражданским обществом. Я бы хотел пожелать, чтобы народ Молдовы стал настоящим гражданским обществом, мог бы контролировать многие процессы в этой стране и в конце концов мог бы быть хозяином собственной судьбы", - заявил Гурбуля.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как отметил гость студии, народ Молдовы заслуживает много большего, чем постоянные реформы, а именно -  реальных рабочих мест, хороших зарплат, другого уровня защиты прав и интересов, наличия достоинства в общении между собой и в общении с государством.

Гурбуля полагает, что в новом году должно исчезнуть пренебрежение чиновников по отношению к гражданам.

"Посмотрите, как мало уважения в обращении чиновника и гражданина. И тут достоинство отсутствует не у гражданина, а у чиновника. Я бы пожелал, чтобы чиновничий беспредел и формальное отношение к людям в Новом году исчезли", - добавил Гурбуля.

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